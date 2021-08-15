Serin yaylaların koca kestanesi ile son vedalaşma

Alevler öyle büyüktü ki bir çakmak alevini iki katlı ev yüksekliğinde hayal edin! Hızla geldi yaylalardaki o ulu kestanelere, kızıl çamlara, meyve ağaçlarına, tarlalara, börtü böcekle dolu, kuş yuvalarıyla dolu, birlikte yaşayanların evini yani ciğerlerimizi, yaşam kaynağımız olan ormanlarımızı buldu. Sanki zalimliği temsil edercesine bir akıl sahibiydi. Barikatları, ölümüne verilen müdahaleleri aştı geldi. Mis gibi çıra kokan kızıl çamlardan sonra sıra bizim yaylanın ulu kestanelerine geldi... Öylesine uluydular ki... Gölgesinde herkese yer vardı. Yapraklarının ucunda özenle meyveye dönüştürdüğü kestaneleriyle hem de...





DOYMAK bilmeyen alevler karşısında bu sonu öylece beklemek zorunda kaldık. Maalesef hepimiz çaresiz kaldık! Dilimiz düğümlendi. Ve alevler geldi büyük bir çatırtıyla, acı bir feryatla (O sesleri ruhunda anlamlandırabilene..." ulu kestanelerin, kızılçamların, bin bir emekle yetiştirilen meyve ağaçlarının acı sonuna şahit olduk.



VOLKAN YILDIZ YAŞADIKLARINI ANLATTI



YAŞAMIN GÜCÜ

Çaresizliğimizle birkaç ulu kestane ve meyve ağacıyla vedalaşma fırsatımız oldu. Ölüm döşeğindeki bir sevdiğinizle vedalaşmak gibiydi. Bunu 3 kez yaşadım. Bu da en az ilk 3'ü kadar zor oldu. Şimdi kelimelerin sustuğu, gözyaşlarımın söz aldığı bir andayım. Kelimelerin anlatamayacağı yerlerde susmayı bilmek gerekir! Susuyorum ama ne olur sahip olduklarımıza sahip çıkalım...



Yangın yerinden bir hayat karesi.



YER yangın yeri olsa da yaşam çok ama çok güçlüdür! Yangının devam ettiği günlerde Milas'ta alevlerin günlerce yerleşim hattını yokladığı, alevlere karşı meydan muharebelerinin yaşandığı köylerden biri olan Fesleğen'de, alevlerin asırlık ağaçları kül ettiği bir yerden çıkıp gelerek köy içine girdim. Bir ev bahçesinden,"Geçmiş olsun, inşallah bu günler de geçecek" diyerek yürürken bu ninemizi, yoldaşı olan oğlağını torunuyla asma yaprağıyla beslerken gördüm. Selamlaşıp göz temasıyla izin aldıktan sonra bu fotoğrafı çektim. Bu görüntü beni çok etkiledi. Hele onca dehşet anların sonrasında... Bu fotoğrafa şimdi bakınca; ninesinin yanı başında bir torun! Yaklaşan alevlere rağmen çok ama çok sevdiği oğlağını torunuyla besleyen bir nine... Ne mi düşünüyorum; Yaşam hakikaten çok güçlü! Aziz milletimiz bu yangınlarda 7'den 77'ye ülkece bir savaş verdi, vermeye de devam ediyor. Yaşadıklarımızı, "büyük bir yangın" sözleri ile nitelendirmek çok ama çok eksik bir anlatım olur. Bu tam da bir savaş! Hem de toplumsal yangına çevrilmek istenilen bir savaş... Ancak buna asla izin vermeyecek Anadolu insanı... Geleceğimizi genciyle, yaşlısıyla kısacası milletçe yeniden yeşertebiliriz. Gün yaraları sarma zamanı, gün ormanlarımızı küllerinden doğuracak gücü yaratma günü... Tüm yangınların sönmesi dileğiyle; yeşil vatanı müdafaa eden herkese sevgiler, saygılar...



Köyün en yaşlısının çocukluğunda bile aynı heybetiyle orada duran kestane ağacının yaşını bilen yok. Ama en az 3 asır olduğu tahmin ediliyor.

VOLKAN YILDIZ