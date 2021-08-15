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Sındırgı’nın doğal ürünler mahallesi

Sındırgı’nın doğal ürünler mahallesi

15.8.2021

Balıkesir Sındırgı'nın Pürsünler Mahallesindeki seralarda organik sebze yetiştiriliyor. Doğal üretime ve tazeliğe önem veren mahalle sakinleri, ürünlerini aynı gün toplayarak tüketici ile buluşturuyor.



HORMONSUZ SEBZELER
Bölgenin en büyük kapalı pazar yerinde Cumartesi günleri sergi açan mahalle sakinleri, doğal ve taze ürünleri tüketici ile buluşturuyor. Marul, maydanoz, dereotu, roka, semizotu gibi taze olması gerek ürünlerin çoğunluğu Pürsünler Mahallesinde bulunan seralarda yetişiyor. Ürünlerinde hormon ya da herhangi bir katkı maddesi kullanmadıklarını belirten çiftçi Hasan Ali Çakıl, "Sebzecilikle uğraşıyoruz. Fasulye, biber, patlıcan gibi şeyler yetiştiriyoruz. Sabahleyin erkenden kalkıp fasulyemizi, biberlerimizi, domateslerimizi toplayıp, Sındırgı pazarında satışını yapıyoruz.

Ürünlerimiz organik. Hiçbir katkı maddesi yok. Hormon kullanmıyoruz" dedi. Cumartesi günleri pazarda doğal ürünlerini satışa sunduklarını belirten Belkıs Durmuş, "Ürünlerimiz doğal ve sağlıklı" dedi. Mahalle sakinleri geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlıyor. Özellikle seraların yoğun olduğu kırsal mahallede doğal ve katkısız organik üretime önem veriliyor. Mahalle halkı olarak organik tarıma önem verdiklerini belirten Hüseyin Salmanoğlu, "Köy halkı olarak Pürsünler köyünde organik tarım yapıyoruz. Ürünlerimizi pazarda satıyoruz" şeklinde konuştu.

■ SUAT SALGIN

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