Zarif ellerin sırrı mutfakta güzel

LİMON SUYU

TIRNAKLARI güçlendirmesiyle bilinen limon suyu, tırnaklarda oluşan çatlakları ve lekeleri giderir. Özellikle tırnak sararmasına iyi gelmesiyle bilinir. Ilık suyun içerisine yarım limon sıkın. Tırnaklarınızı suyun içinde bekletin. Limon kabukları ile tırnaklarınızı ovalayın.



ELMA SİRKESİ

TIRNAKLARI yumuşatmak, güçlendirmek ve uzamasını hızlandırmak için en etkili yöntemlerin başında elma sirkesi gelir. Bir su bardağı ılık suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Tırnaklarınızı bu suya batırarak hafifçe masaj yapın.



KARBONAT

BİR su bardağı suyun içerisine bir yemek kaşığı karbonat atın ve erimesi için karıştırın. Ellerinizi bu suda 15 dakika beklettikten sonra temiz suyla durulayın.



ZEYTİNYAĞI

TIRNAKLARI nemlendirme ve besleme konusunda en iyi malzeme ise zeytinyağıdır. E vitamini bakımından zengin olan zeytinyağı, tırnakların sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Tırnakların üzerine temiz bir pamukla sıcak zeytinyağı sürün ve 10 dakika masaj yapın.



JOJOBA YAĞI

JOJOBA yağı da tırnakları güçlendirme konusunda etkili olan malzemelerden biridir. Birkaç damla jojoba yağını tırnaklarınıza sürün. Hafifçe ovalayarak 5 dakika masaj yapın ve suyla durulayın.



BADEM YAĞI

A, B ve E vitamini bakımından zengin olan badem yağı, özellikle vitamin eksikliği nedeniyle kırılan tırnaklar için ideal bir çözümdür. Birkaç damla badem yağını tırnaklarınıza ve çevresine sürerek 3-4 dakika masaj yapın. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

BAL VE YUMURTA SARISI

Yüksek miktarda A vitamini içeren yumurta sarısı, kırılgan tırnakların güçlenmesine yardımcı olur. Bir çay kaşığı bal ve yumurta sarısını karıştırıp tırnaklara ve çevresindeki deriye sürün. 15 dakika beklettikten sonra durulayın.