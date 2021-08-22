60 ülke gezdik Türkiye’ye âşık olduk

FRANSA'NIN Lyon kentinde yaşayan emekli makine mühendisi Alain Ganther ile eşi emekli öğretmen Lyliane Ganther, tam anlamıyla Türkiye tutkunu. İlk kez 40 yıl önce karavanla Türkiye'ye gelen çift, aralıksız her yıl gelmeye devam etti. Sadece koronavirüs sürecinde geçen yıl gelemeyen çift, bu yıl ilk fırsatta ülkemize geldi

"İNSANINI ÇOK SEVDİK"

40 yıl önce ilk kez Türkiye'ye gelen Fransız çift, o yıl Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu ve her yıl aralıksız şekilde Türkiye'ye gelmeyi sürdürdü. Tüm gezilerini karavanla yapan ve Türkiye'nin neredeyse tamamını gezen çift, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemedi. Bu yıl ise Lyon'dan Türkiye'ye gelmek için yeniden yola çıkan çift, üç gün içinde karavanla Edirne'ye ulaştı. 49 yıllık evli olan Fransız çift, Türkiye'ye 38. gezilerini gerçekleştirdi. Türkiye aşığı emekli makine mühendisi Alain Ganther, "Burası bizim ikinci evimiz oldu. Lyon'dan yola çıkarken kendimizi evimize, ailemize geliyor hissediyoruz. Türkiye'nin 81 ilini gezdik" dedi. Fransa'nın Lyon şehrinden yola çıkan ve 3 günde Edirne'ye ulaşan Alain Ganther, "Biz Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika kıtalarında 60 ülke gezdik. İlk kez 40 yıl önce karavanla Türkiye'ye geldim. İstanbul, Ankara ve Kapadokya'yı gezdim. Hayran olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret ettik. Saygı duruşunda bulunduk.

Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdik. Her yıl Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Geçen yıl gelemediğimiz için Türkiye'yi çok özlemiştik. Türkiye özlemi o kadar ağırdı ki üç günde Edirne'ye geldik. Çanakkale üzerinden Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı geçerek üç gün sonra Antalya'nın Demre ilçesindeki yerimize geldik" dedi. Antalya'nın Demre ilçesine ilk geldikleri yıl Sülüklü Plajı'na karavanlarını park ettiklerini anlatan Alain Ganther, "Bir akşamüstü idi. Karavanımızı koyduk. Denize doğru baktık. Kendi kendimize 'Herhalde cennete geldik' dedik. 28 yıldır aynı yere, aynı noktaya koyuyoruz. Burada akrabamız gibi dostlar edindik. Türkiye bizim ikinci evimiz oldu. Anadolu'nun her yerinde ilginç anılar biriktirdik. Bu ülkenin insanı her yerde size candan, içten, doğal bir tavırla yaklaşıyor. Size karşılıksız yardım ediyor. Dört kıtada gezdiğimiz 60 ülkenin hiçbirinde bunu görmedik. Burada çiçeklerimiz var. Onları dostlarımıza bırakıyoruz. Gelince karavanımızın önüne getiriyoruz. Çiçeklerimiz sanki bizi bekliyorlar" diye konuştu.

'50. EVLİLİK YILDÖNÜMÜMÜZÜ DEMRE'DE KUTLAYACAGIZ'

TÜRKİYE gezileri sırasında Erzurum'dayken bir aracın yolda kaldığını gördüğünü ve durup yardım etmek istediğini kaydeden Alain Ganther, şöyle devam etti: "Makine mühendisi olduğumu, aracı kontrol etmek istediğimi anlatmaya çalıştım. Aracın tamirini yaptım. Çok şık giyinmiş iki insandı. Bizi ilçeye davet ettiler ısrarla. Biz de gittik. Bir tercüman bulundu. Birisi ilçenin belediye başkanı, birisi de Cumhuriyet başsavcısı. Bizi iki gün bırakmadılar. İşte böyle insanlar bizi buraya çekiyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Kalbimiz hep Türkiye'de. 40 yıldır Türkiye'nin fotoğraflarını çekerek bir arşiv oluşturduk. 49 yıllık evliyiz. Gelecek yıl 22 Temmuz günü 50'nci evlilik yıl dönümümüzü Demre'de Sülüklü Plajı'nda Türk dostlarımızla kutlayacağız. Çünkü biz buranın Demre'nin bir parçasıyız. Türkiye'yi tanıdıkça Fransa'da yaşayan Türklerle daha sıkı dost olduk. Biz yola çıkarken birçok Türk dostumuz Türkiye'deki evinin anahtarını vermek istiyor. 'Gidin kalın' diyor. Böyle insanlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Belki de Türkiye'nin en büyük zenginliği yardımsever, misafirperver, candan, karşılıksız yardım eden bu güzel insanları. Hepsi ülkesinin birer gönüllü turizm elçisi" dedi.

FERDİ YAVUZ