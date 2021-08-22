Doğal kürlerle derinlemesine temizlik

HER GÜN duş alsak bile cildimizdeki gözeneklere giren tozları tam olarak arındırmak oldukça zor. Bu yüzden haftada bir uygulanacak peeling işlemi ile cildinizi hem derinlemesine temizleyebilir hem de canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ayrıca bunun için pahalı kozmetiklere para harcamanız da gerekmiyor. Evinizde kullandığınız besinler arasında bu işlem için ideal olanlar var...

TÜRK KAHVESİ PEELİNGİ

KAHVE peelingi en çok tercih edilen ev yapımı peeling tariflerinden biridir. 1 su bardağı çekilmiş kahve, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tarçını macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı vücudunuza dairesel hareketlerle uygulayın. Son olarak karışımı vücudunuzdan arındırmak için duş alın.

DENİZ TUZU VE BEBEK YAĞI PEELİNGİ

Yarım su bardağı bebek yağı ve 1 su bardağı deniz tuzunu uygun bir kabın içinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı 24 saat oda sıcaklığında bekletin. Ardından karışımla tüm vücudunuzu ovarak peeling yapabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE ŞEKER PEELİNGİ

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını 20 saniye boyunca mikrodalga fırında eritin. Ardından eriyen Hindistan cevizi yağına 3 yemek kaşığı şeker ilave edin. Hazırladığınız bu karışımla tüm vücudunuzu ovun. Son olarak karışımı vücudunuzdan arındırmak ve daha iyi hissetmek için ılık bir duş alın.

CANLANDIRICI PEELİNG

Yarım su bardağı deniz tuzu, yarım su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı ayçiçeği yağı, limon kabuğu, 2 yemek kaşığı ezilmiş papaya ve 10 damla portakal yağını akışkan bir kıvam olacak şekilde karıştırın ve cildinize masaj yaparak uygulayın. Bir süre bekledikten sonra ılık suyla duş alarak tüm vücudunuzu temizleyin.

ZEYTİNYAĞLI NEMLENDİRİCİ PEELİNG

Yarım su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı yulaf ezmesi ve 1 yemek kaşığı balı karıştırdıktan sonra tüm vücudunuza dairesel hareketlerle peeling yapın. Ardından karışımı vücudunuzdan ılık su ile temizleyin.

BAL VE ŞEKER PEELİNGİ

1 miktar bal ve 1 çay kaşığı toz şekeri karıştırdıktan sonra vücudunuza dairesel hareketlerle uygulayın.

SIKILAŞTIRICI PEELİNG

1 su bardağı esmer şeker, yarım çay bardağı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı öğütülmüş ardıç meyvesi, 1 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta 10-15 damla greyfurt yağını uygun bir kap içerisinde macun kıvamına getirin. Hazırladığınız karışımı masaj yaparak vücudunuza uygulayın.

LİMON VE TUZ PEELİNGİ

Yarım limon, yarım su bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı balı uygun bir kap içerisinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı masaj yaparak tüm vücudunuza uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra karışımı vücudunuzdan arındırmak için duş alın.

ARINDIRICI PEELİNG

1 su bardağı nohut unu, yarım çay bardağı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı kurutulmuş nane, 10 damla çay ağacı yağını karıştırın. Hazırladığınız karışımı vücudunuza masaj yaparak uygulayın.

ANTİ AGİNG ETKİLİ PEELİNG

1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı Hindistan cevizi yağı, yarım çay bardağı yulaf, yarım çay bardağı ezilmiş çilek ile hazırladığınız karışımı vücudunuza masaj yaparak uygulayın.

VÜCUT PEELİNGİ NE İŞE YARAR?

● Derideki solgun ve donuk görüntüyü yok eder.

● Cildi canlandırır ve gençleştirir.

● Cildi kirden, yağdan ve ölü hücrelerden arındırır.

● Peeling işlemi ile cilt derinlemesine temizlenir.

● Sivilce ve siyah noktalara karşı etkilidir.

● Güneşe ve yaşa bağlı oluşan lekelerin görünümünü azaltır.

● Tıkanan gözeneklerin açılmasını sağlar.

● Kan dolaşımını hızlandırır.

● Cildin nem oranını arttırır.

● Cildin rengini düzeltir.

● Yaşlanma belirtilerini geciktirir.