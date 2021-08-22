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Haberler Pazar Yangın ekiplerine gönüllü yemek

Yangın ekiplerine gönüllü yemek

Yangın ekiplerine gönüllü yemek

22.8.2021

MUĞLA bölgesinde yaşanan orman yangınlarında hemen hemen her kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler başarılı bir mücadele ile görev aldı. Bunlardan bir tanesi de Milas Mesleki Eğitim Merkezi oldu. Yangın bölgelerinde canla başla çalışan, mücadele edenler için elini taşın altına koyan Milas Mesleki Eğitim Merkezi, Türk Kızılay'ı ile koordine çalışarak yangında görev alanlar için yemek hazırladı. Geçtiğimiz yıl kurulan son derece modern ve kullanışlı mutfak bölümünde 2 aşçı usta ve 14 öğrenci görev aldı. Sahadan gelen bilgiler doğrultusunda hemen hemen her gün 2 bin kişilik öğlen, 2 bin kişilik akşam yemeği hazırlayan ekibe Kızılay gönüllüleri de destek verdi. Hazırlanan yemekler, Kızılay görevlilerinin ve gönüllülerinin koordinesinde paketlenerek kiralanan araç ile daha önceden belirlenen Milas, Çine, Kavaklıdere ve Bodrum'daki bölgelere teslim edildi.

■ VOLKAN YILDIZ

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