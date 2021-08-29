Maceranın adresi Muğla

Muğla, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Yaz-kış fark etmeksizin kapısı açık olan Muğla'da, turistler deniz, kum, güneş tatilinin yanında çok sayıda aktivitelerinde tadını çıkarıyor.

Yaz aylarında sıcaktan bunalanların öncelikli tercihi jet-ski, deniz paraşütü, deniz ringosu gibi aktiviteler olurken adrenalin tutkunları ise at binme, atv ve ciplerle gezinti, kitesurf, yamaç paraşütü ve windsurf gibi sporlarla daha da eğlenceli hale geliyor.

MAĞARA CENNETİ

MUĞLA'da yer alan İncirliin Mağarası, Fosforlu Mağara ve Yerküpe Mağarası gezilip görülebilecek benzersiz adresler arasında. Antik dönemlerden kalan, sarkıtları ve dikitleriyle klasik bir mağara görünümüne sahip olan Nimara Mağarası'da özellikle tarihe ve arkeolojiye meraklı olanların hayran kaldığı bir yer oluyor.

'KITE SURF'ÜN MERKEZİ AKYAKA

ADRENALİN tutkunlarının bir diğer vazgeçilmez aktivitesi olan kite surf, son yıllarda daha çok kesimin ilgisini çekmeye başladı. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yer alan Gökova Körfezi, eşsiz rüzgârıyla ve upuzun plajıyla Türkiye'nin en iyi kitesurf (uçurtma sörfü) yapılabilen noktalarından biri. Tüm sahili kaplayan uçurtmalar rengârenk manzaralar sunuyor. Birçok ünlü isimde kitesurf yapmak için Akyaka'ya gidiyor.

İSTER AT İSTER ATV VE CİP

TRAFİĞE kapalı ormanlık araziye kurulmuş olan parkurlarda atv ve cip turlarıyla turistler, doğanın tam ortasında eğlenceli bir gün ve farklı bir heyecan yaşıyorlar. Macera dolu bir gün geçirmek isteyenler için düzenlenen atv ve cip turlarıyla tatilcilere harika bir gün vaat ediyor. Motorlu araçlarla gezinti yerine at binmeyi sevenler içinde Muğla'da birbirinden güzel parkurlar yer alıyor.

MARMARİS'TE EĞLENCENİN ADI SU SPORLARI

TEKNEYE bağlanmış paraşüt ile eşsiz Marmaris manzarasını havadan gören tatilciler, su kayağı, ringo, banana ve diğer oyunlar ile hem eğlenip hem de anı biriktiriyorlar. Hız tutkunlarının denizdeki eğlencesi ise jet-ski. En fazla iki kişinin binebildiği jet-ski, denizin dalgasız olduğu zamanlarda ilgi görüyor.

FETHİYE AYAKLARININ ALTINDA

DÜNYANIN en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste unutamayacakları heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen turistler, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'da adrenalin dolu zamanın tadını çıkarıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle farklı bir deneyimi tecrübe ediyor.

EN GÜZEL MANZARALI YÜRÜYÜŞ PARKURLARI

MUĞLA'ya gidip trekking yapmamak olmazsa olmazlardan. Özellikle Bodrum'da yer alan Kanacık- Pedesa Antik Kenti arasındaki 185 kilometrelik parkur; Datça'da yer alan Kısık- Kargı Parkusu, Emecik Dağları, Yarık Dağı tırmanışı ve Hurmalı Bükü yolculuğu; Fethiye'de ise Kayaköy, Babadağ, Kaleköy, Geköy, Büyükçakıl Sahili parkurları trekking meraklılarının adresi oluyor.

KAYAK DA VAR

MUĞLA denince akla ilk deniz ve güneş gelse de, şehre bağlı Seydikemer ilçesinde bulunan 2863 metre yüksekliğinde Eren Dağı kayak tutkunlarının adresi halinde. Ancak son yıllarda işletilmemekte olan Eren Dağı Kayak Merkezinde, Mayıs ayına kadar kayak yapma imkânı vardır. Seydikemer'in Seki Mahallesi'nde bulunan 10.040 hektarlık geniş bir alanda yer alan kayak merkezinde, 800, 1000 ve 1500 metre uzunluğunda üç kayak pisti mevcuttu. Çevre illerden buraya gelmeye alışmış kayak severler, bu güzel olanaktan tekrar yararlanabilmeyi dört gözle bekliyorlar.

FERDİ YAVUZ