Şampiyon Semra ayaklarıyla örüyor

ANKARA'DA Ağustos ayı başında gerçekleşen Para-Taekwondo Milli Takım seçme müsabakalarında, Semra Kara, bayan büyükler 47 kiloda Türkiye Birincisi oldu. İki kolu olmayan Kara, evde yapacak farklı faaliyetler ararken öğretmeninin onu keşfetmesi ile spora başladı. Semra Kara'nın azmi kendisine Türkiye şampiyonluğu getirdi. Şampiyonluk sevincini Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'la paylaşan Kara, desteklerinden dolayı Yavaş'a teşekkür etti. Yavaş, sporcuya hediye takdim etti.

VAZGEÇMEMEYİ ÖĞRETTİ

Başkan Yavaş, "Semra kızımız Sındırgı'nın Karakaya Mahallesinden. Semra öyle bir kızımız ki, azimle kararlılıkla, sabırla aslında hayatı kucaklayan birisi. Vazgeçmemenin ne anlama geldiğini bizlere öğretti. Asıl engellilik beyinlerde, kafalarda. Kendisi ayaklarıyla yemek yediği, resim çizebildiği gibi, bazen kazak bile örebiliyor. Daha da yetmedi, kendisi tekvando ile uğraşıyor. Para-Taekwondo dediğimiz bir sporla uğraşıyor. Şu anda da büyük kadınlarda da Türkiye birincisi oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Biz de kendisine karınca kararınca destek oluyoruz. Ama asıl iş onda. Onda o kararlılık olmasa biz ne yapabiliriz. Engeli engel görmeyen Semra kızımızı tebrik ediyorum. Bu başarısından dolayı hem kendisini, hem de arkasında bulunan annesini, babasını tebrik ediyorum" dedi.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Her alanda kızının arkasında olduğunu ve kızının azmi sayesinde buralara geldiğini belirten annesi Ayşe Kara ise, "Çok mutlu oluyorum. Kendim de hasta olmama rağmen, hep arkasındayım. Kendi istedi, kendi azmetti. Kendi istemeseydi olmazdı, başkanımızın sayesinde gidip geliyoruz her zaman. Kızım mutlu oldu mu ben daha mutlu oluyorum" dedi. Semra Kara da, "Ben mutlu oldum, başkanım da mutlu olsun diye madalyamı ona getirdim. Birlikte mutlu olduk. Hedefim milli takımda mücadele ederek İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.