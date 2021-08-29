Yörükler Çiçek Baba Dağı’nda buluştu

Denizli'nin Beyağaç ilçesi sınırları içinde bulunan Çiçek Baba Dağı'nda sekiz asırdan bu yana gerçekleştirilen 'Eren Günü' bu yıl da yapıldı. 2300 rakımlı dağın zirvesinde bulunan Kartal Gölü etrafında bir araya gelen yörükler geceyi burada geçirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Katral Gölü'nden yaya olarak harekete geçen yörükler, yaklaşık dört kilometrelik zorlu parkuru geçerek 2 bin 300 metre yüksekteki Eren Dede'nin mezarına ulaştı. Mezarda Muğla ve çevre illerden gelen yörüklerle buluşuldu.

Her yıl Ağustos ayının son perşembesi Eren Dede'de bir araya gelen yörükler mezar etrafında 3- 5 veya 7 kez dolaşarak dua etti.

Yanlarında getirdikleri oğlak ve kuzuları bolluk, bereket, şükür ve kazalardan korunmak için kurban etti. Araştırmacı Yazar İbrahim Afatoğlu, "Eren Baba mezarı başında 800 yıldır Ağustos ayının son perşembesi toplanılıyor" diye konuştu.