Balıkçılarla ilk av heyecanı

Eylül herkes için sonbaharın başlangıcı. Ama bazıları için hayatın başlangıcı. Emeğin, kazancın, bereketin, rızkın başlangıcı... Evet, balık sezonu 1 Eylül'de açıldı. Koca koca adamların çocuk gibi sevinçle karşıladığı ilk sefere biz de Mert (Alpdündar) ile birlikte katıldık. Tören telaşının ardından gün batarken vira Bismillah sözleriyle çıkılan sefer tam bir şenlik havasındaydı. Martılar gibi çığlık çığlığa açıldı kayıklar denize...

Daha önce hiç balıkçı teknesine binmediğimiz için biz de onlar kadar heyecanlıydık. Yiyecek içecek var mı? Sabaha kadar ne yapacağız? Av nasıl olacak? Biz Emir Kaptan'ın teknesindeydik. Körfez açıklarına doğru yol alırken Emir kaptan bize kamaradaki aletleri tanıttı. Balık popülasyonunu gösteren sonar, denizin topoğrafyasını gösteren harita ve radarlar... Ancak kamarada bir eksik vardı. Kaptana dümen nerde diye sorduğumda elindeki joystiki gösterdi. Bu duruma epey güldük.

AĞ ATMA VAKTİNE KADAR

Akşam 19.30'da çıktığımız yolculuk sabah 09.30'a kadar sürecekti. Ancak ağ atma vaktine daha çok vardı. Önce teknenin yan duvarlarından oluşan denize sıfır masamızda akşam yemeğimizi yedik. Aşçımız 'Cacık' abi (aslında ismi İrfan ancak hiç kimse birbirine ismiyle hitap etmiyor. Herkesin bir lakabı var.) ağızda lime lime dağılan bir et yahni ve pilav yapmıştı. Yemek sonrası herkes çayını alıp bir köşede dinlenmeye çekildi. Kimi içeride pişti oynarken kim de saçları savuran rüzgara karşı özgürlüğün tadını çıkarıyordu.

DENİZDE DOĞMUŞLAR

24 metrelik teknede (onlar kayık diyorlar) 2 kaptan 15 kişi de çalışan var. Herkesin bir görevi var. Kimi mapa sarıyor, kimi ırgatın başında kimi balıkları kasalıyor, kimi de buz makinesi ile ilgileniyor. Ben tayfalara 'kim ne iş yapıyor?' diye sorduğum sırada ikinci kaptan Erbil reis görev dağılımı yapmaya geldi. Herkes görevi aldıktan sonra kağıt oyunu devam etti. Akşam saat 22.30 sıralarında ise yavaş yavaş dinlenmeye çekildi tayfalar. Biz ise kaldık cacık abi ile baş başa... Eşini aradık görüntülü... Küçücük mutfağının önünde saatlerce sohbet ettik. Bu arada öğrendim ki balıktan dönünce elbiselerini çıkardığında vücudundan pul çıkıyorsa bir daha bırakamazmışsın balıkçılığı... Başka işler denesen de hep döner dolaşır kayıkta alırmışsın soluğu... Tayfaların da kaptanların da hepsi çocuk yaşta başlamış bu işe... Neredeyse denizde doğmuşlar.

Meslek, pek çoğunun babasından yadigar. Hepsinin farklı hikayesi var. Sabaha kadar nasıl geçecek diye düşünüyordum ya hepsinin hikayesini dinlesen bir sezonun nasıl geçtiğini anlamazsın. Gece 24.00'a kadar av yasağı olduğundan bu sürede balığın yoğun olduğu yerleri tespit ederek yol aldık. Rotamız Foça ve Dikili açıklarıydı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ışık teknesi (ana kayıktan ayrı bir ışık teknesi var) ışığını yaktı ve balık toplamaya başladı. Bizim balıkçılar yeşil ışık kullanıyor. Yunan balıkçıları ise beyaz ışık yakıyor. Onların balıkçıları da ışıklarını yaktığında denizin ortasında festival gibi bir görüntü ortaya çıktı.

Emir kaptanı biz niçin yeşil yakıyoruz diye sorduğumda beyaz ışığın balıkların gözlerini kör ettiğini öğreniyorum. E peki Yunan balıkçılar niçin beyaz kullanıyor dediğimde bizim gırgır balıkçılığında onlardan çok ileride olduğumuzu öğreniyorum. Norveç'ten sonra bu konuda ikinci sıradaymışız. Işığımızı yakmış ve bolca da balık toplamaya başlamıştık, (sonardan görüyoruz balık popülasyonunu) bu sırada kaptan da dinlenmek için kamarasına geçti. Biz de ayaklarımızı uzatıp dinlenme pozisyonuna geçtik. Tam bu sırada güçlü ışıklar üzerimize tutuldu. Ardından iki kaptan oldukça telaşlı bir şekilde kaptan köşküne geldi. Motorlar çalıştı, telsizler ses verdi... Ne oluyor derken öğrendik ki Yunan sahil güvenlik teknesinden uyarı almışız. Hem de Türk kara sularında olmamıza rağmen. (Yunan karasularına girince bizim sahil güvenlik ekibimiz de hemen uyarı veriyor zaten) Yunanistan ile adalar ve ana kara sınırları konusundaki anlaşmazlığı orda çok net olarak gördüm. Kaptanlar gitmedikleri takdirde Yunan teknelerinin ateş açtığını söyledi. Bu yüzden oradaki balıkları bırakıp başka bir yerde balık arayışına geçtik. Yeni av alanına geldiğimizde her şey tekrardan sakinledi. Samanyolu'nun yıldızları kum tanesi gibi gökyüzünü kaplıyordu... Karşıdan usul usul doğan ay ise denizi turuncuya boyamıştı. Hafifçe üşürken en küçük tayfanın "Çay içer misiniz? sorusu ilaç gibi gelmişti...

AV VAKTİ GELDİ ÇATTI

Saatler sabah 5'i gösterdiğinde herkes uyanmış kayığa tekrar bir hareket gelmişti. İşte heyecan başlıyordu. Tekne ışığın etrafında dönen pervaneler gibiydi. Ağ teknenin arkasından suya atıldı... Işık teknesi ortada kalacak şekilde bir daire oluşturuldu. (500 metre çapında bir daire)... Bundan sonrası ise ağı toplamak, balıkları tekneye almak, kasalamak ve hale olabildiğince hızlı yetiştirip açık artırmaya katılabilmek adına tam bir telaş tam bir curcuna... Ağ toplama işinde sona yaklaşırken yine olağanüstü bir heyecan vardı teknede... İkinci kaptan Erbil hemen suya atladı, tüpünü ve gözlüğünü takıp ağın altına daldı. Meğer ağ yırtılmış...

HALE HIZLI YOLCULUK

Bu telaş da atlatıldıktan sonra tekne kenarına çekilen balık çok fazla sıkıştırılmadan kompresörlerle güverteye çekildi. Bir yandan balıklar düşerken akşamdan sabaha kadar hazırlanan buz ile buluşuyordu. (Buz deniz suyundan yapılıyor. Dokusu oldukça değişik. Yaprak gibi...) Çünkü balıkların taze kalması çok önemli. Her şey sona erdiğinde balıklar kasalanmış biz de Bademli'nin sakin sularına ulaşmıştık. Kıyıya vardığımızda balık kamyonu bizi bekliyordu. 120 kasa hamsi, 3 kasa sardalya ve 3 kasa tombikle düştük yollara... Balık nakliyesi de oldukça acil bir iş. Hale en hızlı şekilde yetişmek önemli. Halde ise bambaşka bir telaş. Çünkü kıyasıya yapılan açık artırmada onca emeğin değeri belirleniyor.

BURCU ILGIN