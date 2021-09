Kulağıma çalınan ilk melodiler Türk Halk Müziği’nden

Müzisyen bir aileden gelen ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını üstün başarı ödülü ile bitiren Elif Sanchez, 2017'de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü'nü kazanarak Berklee College of Music'den mezun oldu. Boston'da kaldığı süre boyunca 2015'te kurduğu "Mediant Collective" grubu ile 14 Grammy ödül sahibi Javier Limon'un dikkatini çeken ve "Refuge of Sound" projesine konuk sanatçı olarak davet edilen Sanchez, Boston ve New York'ta Drom NYC, Rockwood Music Hall, The Well Brooklyn, Boston Symphony Hall, Boston Opera House, Berklee Performance Center gibi önemli konser salonları ve caz kulüplerinde performanslar sergiledi. Akdeniz Müzik Festivali ve Orta Doğu Müzik Festivali gibi prestijli festivallerde de sahne alan sanatçı, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Caz eğitimini harmanladığı tarzı ile bu akşam Bodrum Caz Festivali'nde dinleyici ile buluşacak. Elif Sanchez ile müzikal kariyerini ve bu yıl içerisinde dinleyici ile buluşturacağı yeni projelerini konuştuk.

SESİMİ CAZ İLE KEŞFETTİM

● Türk Halk Müziği, Caz ve Klasik Müzik... Bu 3 müzik türünü saydığımızda genellikle tek bir isim aklımıza gelmiyor ama siz hepsini bir araya getirdiniz. Müzik yolculuğunuzun kilometre taşları neler? Çocukluğum Türk Halk Müziği ile geçti. Annem ses sanatçısı aynı zamanda koro şefi. Babam da ses sanatçısı. İkisi de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Küçüklüğümde kulağıma çalınan ilk melodiler Halk Müziğinin ezgileriydi. Fakat büyüdükçe başka bir yöne gitmeye karar vererek klasik müzik eğitimi aldım ve uzun yıllar Yaşar Acar'ın sınıfında obua çaldım. Hep başka müziklere ilgim ve merakım vardı. Bir ara progresif rock/ metal dinlerdim, elektro gitar çalmaya başladım. Sonra caza ilgim başladı.

● Enstruman çalarken şarkı söylemeye geçişiniz nasıl oldu? Ben müziğin içine doğdum ve kendi müziğimizi küçük yaşta çok yakından tanıdım. Kulağıma, yüreğime o zamandan işledi. Annem koro şefi olduğundan çok sık konserleri olurdu ve ben her konserine çıkar türkü söylerdim. Enstrümanistim diye şarkı söylemeyi hiç düşünmemiştim. Bahçeşehir Üniversitesi Caz Okulu Vokal Bölümü'ne girdim, sonrasında Berklee'yi burslu olarak kazandım ve caz obua bölümünün tek öğrencisi olarak da mezun oldum. Caz bana kendi sesimi kullanmanın kapılarını araladı.

● 10 yıl Amerika'da yaşadınız. Amerika'da okumak sizin müziğiniz de nasıl izler bıraktı? Öncelikle çok değerli müzik insanlarıyla çalıştım. Javier Limon gibi isimlerle çalışmak ve dünyaca ünlü festivallerde yer almak bir müzisyen olarak kendimi daha çok keşfetmemi sağladı. Türkü, Klasik Batı Müziği, Caz, Blues, R&B derken hepsini harmanlayıp kendimi ifade edebileceğim bir tür yaratmak istedim. Berklee de tam benim aklımdaki bu tanıma uyan bir okuldu. Bir müzisyen olarak daha özgür düşünmemi ve zenginleşmemi sağladı.

HAYRAN OLMAYAN YOK

● Türk müziğine yurt dışında ilgi nasıl? Bence bizim müziğimiz her yerde çok değer verilen bir müzik, çünkü tarihimiz ve müziğimiz hayran olunmayacak gibi değil. Biraz daha yenilikçi olmakta fayda var. Ustalarımız en iyi şekilde icra etmişler ve onun üzerine de yüzlerce kişi aynı icrayı yapmış. Çok da başarılı yapmış fakat nesil değiştikçe o icralar artık dinlenmiyor. Dinlenmedikçe de müzik yavaşça kayboluyor. Biz ne kadar kendi müziğimizi bilirsek ve ne kadar onun üzerine üretirsek bizi de dışardan o kadar çok dinleyen ve merak eden olacak.

● Amerika'da kurduğunuz Mediant Collective grubu ile müzik yapmaya neden devam etmediniz? Albümümüz çıktı, Avrupa turnesi yaptık fakat sonra herkes bireysel olarak devam etmek istedi ve ayrıldık. Gilad'la zaman zaman hala çalışıyoruz.

● Elif Sanchez bizim için bir seçki hazırlasaydı sözü ve müziğiyle listede kimler olurdu? İlham aldığım ve büyük bir aşkla takip ettiğim, hayatımda çok önemli yere sahip olan birçok müzisyen var. Neşet Ertaş, Aşık Veysel mutlaka olurdu. Erkan Oğur çok önemli bir yere sahiptir bende. Alim Qasimov da oyle. Biraz daha açılırsak Omara Portuondo olağanüstü bir şarkıcı, Bebo Valdes ayrı bir ilham kaynağı. Ve Stevie Wonder var; gerçek bir dahi. Bu saydığım ve daha sayamadığım bütün müzisyenlerin hayatımda oynadığı roller çok büyük.

● İzmir için yakın zamanda bir konser müjdesi var mı? 5 Eylül'de Bodrum Caz Festivali'nde bir konserim olacak. İzmir benim için çok özel bir şehir umuyorum yakın zamanda da İzmir'de dinleyici ile buluşacağım.

"HER GÜNE YENİ BİR FİKİRLE UYANIYORUM"

● Bundan sonraki projeleriniz neler? Kafamda birçok proje var. Her gün yeni bir fikirle uyanıyorum. Ama önceliğim yakında çıkacak olan albümüm. Ondan sonra kendi şarkılarımdan oluşan İspanyolca bir albüm de yapmak istiyorum. Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi yanında İspanyolca ve İbranice bir şarkı da kaydettim. Bu yıl içerisinde dijital platformlarda bol bol sizlerle buluşacağım.

"JAVİER İLE BİZİ AYRILIK TÜRKÜSÜ BİRLEŞTİRDİ"

- Bir konsere konuk enstrumanist olarak davet ediliyorsunuz ve yolunuz Javier Limon ile kesişiyor. Hikayeyi sizden dinleyebilir miyiz? Ben bir konserde "Ayrılık Türküsü"nü söylerken, Berklee kompozisyon bölümünden arkadaşım Gilad çok etkilendi ve kendi aranjmanını yapıp bana getirdi. Telefonumuza kaydettik ve fikir almak için Matthew Nicholl'e yolladık. O da Javier'e dinletmiş. İkisi de çok beğendiler ve albüm kaydedelim dediler. Biz de 2015'te Mediant Collective'i kurduk. Yanımıza çok iyi iki müzisyen arkadaşımızı aldık. Javier Limon'la yollarımız Akdeniz Müzik Enstitüsü'nün yaptığı Paco de Lucia tribute konseri ile kesişti. Konuk sanatçı olarak şu an dünyadaki en iyi harmonika sanatçılarından biri olan Antonio Serrano'nun davet edildiği inanılmaz bir konser düzenlediler ve beni de çalmam için davet ettiler. Orada tanıştık. Sonra beni "Refuge of Sound" projesine davet etti.

■ BURCU ILGIN