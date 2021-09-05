Masal kahramanı gibi saçlar için!

En önemli aksesuarımız olan saçlar bizim için oldukça önemlidir. Saçınız istediğinizden kısa kesildiğinde dünya başınıza yıkılıverir. İşte o zaman saçları çabucak uzatmanın yollarını ararsınız. Normal şartlar altında sağlıklı bir saçın ayda 1,5-3 cm uzaması beklenir. Ancak düzenli bakım ve bazı ipuçları ile saçın daha hızlı uzamasını sağlamak mümkündür. İşte saç uzamasını hızlandıran doğal ve etkili yöntemler...

SAĞLIKLI BESLENİN

Sağlıklı beslenme saçımızdan tırnaklarımıza kadar tüm bedenimizi olumlu yönde etkiliyor. Saçlarınızın hızlı bir şekilde uzamasını istiyorsanız beslenme rutininizde protein ile C ve E vitaminlerine daha fazla yer vermelisiniz. Zengin protein içeriğiyle dikkat çeken yumurta, ayrıca saç dökülmelerine karşı etkili olan biotin maddesini ihtiva eder. Biotin saçların hızlı uzamasına da yardımcı olabilir. E vitamini kan akışını düzenleyerek saç köklerini besler ve saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. C vitamini ise vücuttaki kolajen üretimini destekler. Bu özelliği sayesinde hem saçı hem de cildi besler.

DİPLERİNE MASAJ YAPIN

Duş alırken saçlarınızın diplerine parmak uçlarınız ile masaj yapın. Masajın saç kökünden öne doğru olmasına dikkat etmelisiniz. Bu yöntem saç köklerindeki kan akışını hızlandırarak saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Ayrıca rahatlamanızı ve günün stresini atmanızı sağlar.

SOĞUK SUYLA DURULAYIN

i kaybetmesine ve yıpranmasına neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için duştan çıkmadan önce saçınızı birkaç saniye boyunca soğuk suyla durulmanızı öneririz. Böylelikle nemi saçınıza hapsedersiniz. Ayrıca saç derisindeki kan akışını hızlandırarak saçlarınızın daha hızlı bir şekilde uzamasını sağlarsınız.

SAÇ DERİSİNE BAKIM YAPIN

Sağlıklı saç derisi, saçların hem sağlıklı hem de hızlı bir şekilde uzamasını destekler. Dolayısıyla saçlarınızı hızlı uzatmak istiyorsanız arındırıcı ve onarıcı şampuan veya saç maskeleriyle saç derinize bakım yapmanızı öneririz.

BESLEYİCİ KREM KULLANIN

Şampuanlar saçı kirden ve yağdan arındırır. Saç kremleri ise besleyici özelliği sayesinde saça parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Saç uçlarına az miktarda uygulanan besleyici özellikli saç kremi saçın daha hızlı şekilde uzamasına yardımcı olur.

UÇLARDAKİ KIRIKLARI ALDIRIN

Saç nasıl uzatılır, kadın ve erkekler için ayrı yöntemler mi uygulanmalıdır? Aslında bahsettiğimiz yöntemler hem kadınlar hem de erkekler için uygun ve etkili uygulamalardır. Ancak şimdi bahsedeceğimiz yöntem ise daha çok kadınlara hitap ediyor. Kadınların birçoğu saçlarını kestirmekten korkar. Ancak saç uçlarındaki kırıkları aldırmak saçın çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını destekler.

MAŞA VE DÜZLEŞTİRİCİ KULLANIMINA ARA VERİN

Eğer saçlarınızın hızlı ve sağlıklı uzamasını istiyorsanız saç şekillendirici ürünler kullanmaya bir süre ara vermenizi öneririz. Bu ürünleri kullanmadan saçlarınıza şekil veremiyorsanız saçınıza ısı koruyucu saç bakım ürünleri uygulayabilirsiniz.