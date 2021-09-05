Sanatını tespih tanesine sığdırdı

Mehmet Ağca, 1970 Gaziantep'te dünyaya geldi. 1979 yılına kadar ufak bir kasabada yaşayan Ağca, 9 yaşına bastığında annesiyle birlikte şehre yerleşti. İlkokul öğrenimini sürdürdüğü sırada Gaziantep sokaklarını gezerken burada piştov yani el yapımı tüfek ve tabanca üreten insanları gördü. Görür görmez piştov sanatından büyülenen Ağca, annesine buralarda çalışmak istediğini söyledi. Annesi de onu Muharrem Yemişen adlı ustanın yanına "Eti senin kemiği benim" diyerek bıraktı. 1983 yılında annesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Mehmet Ağca yıllar geçirmesine rağmen ustasının işi ona öğretmemesinden de rahatsızlık duymaya başladı.

"YAPAMAZSA KAFASINI KIR"

"Baktım benden sonra gelenler işi öğreniyor ama bana göstermiyorlar" diyen Ağca "Ben de ustama 'ben işi bırakacağım. Annem beni sana emanet etti ama benden sonra gelenlerin hepsine iş öğrettin. Ben hala yerimde sayıyorum" dedim. Sonra oğlu var ismi Yaşar. Muharrem Usta oğluna, "Yaşar, Mehmet'e tabanca çiz. Eğer işleyemezse kafasını kır" dedi. Ben de o tabancayı işledim. O gün mesleğe giriş yaptım. Benim asıl ustam ise Tuncay Gökgöz'dür. Bizim hemen yanımızda dükkan açtılar. Onların kapısında ben haftalarca bekledim. Sonrasında beni çağırdılar. Bir fiil 18 sene Tuncay ustanın yanında çalıştım. Askerden sonra geldiğimde dükkana ortak oldum" ifadelerini kullandı.

"İLK GÜNKÜ HEYECANLA"

İzmir'e 11 yıl önce gelip Kemeraltı'nda 36 metrekarelik dükkan açan Ağca'nın, kendine özgü tasarımla yaptığı sedef kakma mücevher kutuları, kaplamalar, tespihler, gümüş yüzüklerden oluşan koleksiyonu Türkiye ve dünyanın birçok kentinde sergileniyor. Mehmet Ağca, hayatını 38 yıldır sedef kakma başta olmak üzere sanata adadığını, hala ilk günkü heyecanla tezgahının başına oturduğunu söyledi. Sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını anlatan Ağca, "Özgün eserler ortaya koymaya çalışıyorum. Bir yaptığımı bir daha yapmıyorum. Ürün bende ya tektir ya da çifttir, üçüncüsü olmaz. Piyasada olmayanı üretmeyi amaçlıyorum. Daha önce çoğunlukla çeyiz sandığı, sehpa ve mücevher kutusu yaptım. Şu an tespih, yüzük ve kolye yapıyorum. Yeni bir esere başladığımda büyük bir heyecan duyuyorum. Tespih için önce işleyeceğim deseni tasarlıyorum. Daha sonra tanelerinin üzerine tek tek çiziyorum. Sedef kakma ile süslenecekse tek tek oymasını yapıyor, ardından tespih tanelerini birleştirip zımparasını yapıp parlatıyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR