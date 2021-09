Doğasever Can’dan tropik meyveler

9 yaşındaki doğasever Can Ata, 5 yaşından beri yaşadığı apartman dairesinde, hurma, avokado, mango ve ejder meyvesi gibi tropikal meyvelerin fidanlarını yetiştirerek çevresine doğa sevgisi aşılıyor. Can Ata'nın doğaya, tohumlara, ağaçlara olan ilgisi 4 yıl önce başladı. Küçük doğasever, tohumları fidana dönüştürüyor daha sonra da meyve fidanlarını iklim koşullarının uygun olduğu Antalya, Muğla ve Bursa'da toprakla buluşturuyor. Hobisini, vazgeçemediği bir tutkuya dönüştüren Can, bu konuda yaşıtlarından da çok daha fazla bilgi sahibi. "Ata tohumları geleceğimizdir" diyen Can Ata, Bursa'daki hobi bahçesinde bol bol meyve fidanı yetiştirdi. Can Ata, bitkileri ve çiçekleri için bu dönemde keman çalmayı öğrenmeye de başladı. Ata, "İlk bitkimi de arkadaşlarımla dışarıda hediyelik eşya satıp almıştım küçük yaşta. 13 lirayla ilk çiçeğimi aldım. Gerçekten çok mutlu olmuştum"dedi.

