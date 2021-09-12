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Haberler Pazar “Egeli çiftçinin sesine kulak veriyoruz”

“Egeli çiftçinin sesine kulak veriyoruz”

“Egeli çiftçinin sesine kulak veriyoruz”

12.9.2021

Ege Bölgesi'ne özel önem verdikleri dile belirten Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, çiftçilerin sesine kulak vererek onların beklentilerine uygun üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tolga Saylan şöyle devam etti: "Tüm ürünlerin tasarlanma ve üretim süreçlerinde kullanıcılarımızı merkeze koyarak ilerliyoruz. Tüm bu gayretlerin sonucunda bugün 160 ayrı modelden oluşan ürün yelpazemiz ile tam kapasite hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Sahadan gelen geribildirimleri toplarken, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. BÜlkemizin coğrafi koşullarına uygun olmayan, çok pahalı ve giderleri çok yüksek traktör üretmek yerine, teknolojiyi ihtiyaca göre tasarladık."

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