Konut önemli bir ihtiyaç, sektör 2022’de yeniden canlanacak

İnsanların erteledikleri talepleri yeniden gözden geçirmeye ve fiyat araştırması yapmaya başladığını belirten Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan, "İzmir'de gözlemlediğim kadarıyla son 2 yıldır aktif şekilde büyük montanlı proje yapılmadı. Firmalar hep bir bekleme süreci içerisindeydi.

YENİDEN CANLANDI

Ekonomik belirsizlikler ve tereddütler nedeniyle durma noktasına gelen konut satışları, bir yandan artan evlilikler, doğumlar ve göç ile birlikte yeniden canlanmaya başladı. Türkiye'nin yıllık 1 milyon yeni konuta ihtiyacı var. 2022 yılını sektör için altın değerinde olacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen gayrimenkul yatırımı kriz döneminde daha da önem kazandı. Çünkü altın örneğinde olduğu talebin arttığı zaman değil azaldığı zaman yapılan alımlar kazandırır. Gayrimenkul almak için şimdi iyi bir dönemdeyiz. Bir süre sonra bu fiyatlara isteseniz de ulaşamayacaksınız" dedi. Caner Tan, bir süredir yeni inşaatların yapılmaması ve elde kalan stokların da erimesiyle birlikte fiyatların yükselmeye başladığına dikkat çekti şunları söyledi: "Öte yandan artan inşaat maliyetleri nedeniyle de fiyat artışı tetiklendi. Pandemi öncesine göre girdi maliyetleri çok artış gösterdi. Beton yüzde 300, demir ise yüzde 700 gibi inanılması güç artış rakamlarına ulaştı. Bu durum üretimi de etkiledi. Tüm bunlara rağmen barınma önemli bir ihtiyaçtır. Sağlam ve nitelikli konutlar her zaman ilgi görmeye devam edecek"

İKİ PROJE YOLDA

Coordinat olarak iki büyük projeye hazırlandıklarını kaydeden Tan, "Biri Bornova'da 350 konutluk 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden oluşan yaşam projesi. Modern mimari tasarıma sahip olacak proje depreme dayanıklı yapısı, sosyal donatıları ve konforuyla keyifli bir yaşam sunacak. Diğeri de yine aynı bölgede yer alan 200 adet 1+1 suit odadan oluşan bir otel projesi. Otelin işletmesini kendi bünyemizde yapacağız. İki projeye de 2022 yılında başlayacağız. Teslim tarihini de 2 yıl olarak öngörüyoruz. Bir diğer projemiz ise Çeşme'de yapmayı planladığımız rezidans. Tüm projelerimizin toplam maliyeti yaklaşık 500 milyon TL olacak. Bizi takip eden önemli bir yatırımcı kitlemiz var" diye konuştu.