Sinemanın hayatta kalmak istemeyen karakterleri

Sophie Turner - Game of Thrones (2011-2019)

Karakterlerini öldürmek isteyen oyuncular arasında bulunan Sophie Turner, Game of Thrones'taki karakteri Sansa Stark'ın dizi bitmeden öldürülmesini istedi. Çünkü karakterinin unutulmaz ve şok edici bir şekilde ölmesini arzu ediyordu. Turner, 2016'da The Wall Street Journal'a "Hayatta kalmak istemiyorum. Eğer Game of Thrones'ta rol alıyorsanız ve havalı bir ölüm sahneniz yoksa, bunun ne anlamı var?" dedi.

Sigourney Weaver - Alien 3 (1992)

Ellen Ripley'in Alien 3'te ölmesi gerekiyordu, çünkü böylece Alien üçlemesinin bittiği anlaşılacaktı. Filmin sonunda, Ripley gezegeni bir Xenomorph'tan kurtarmak için hayatını feda etti. Görünüşe göre Sigourney Weaver, korku filmlerinde oynamaya devam etmek istemediği için Ripley'i öldürmek istedi.

Samuel L. Jackson - Deep Blue Sea (1999)

Samuel L. Jackson, Deep Blue Sea filmindeki karakterini hiç sevmedi. Efekt ekibi, karakteri daha önce öldürmeyi içeren çözümler önerdi. Bunun üzerine Jackson, "Evet, mutlu değilim. Sadece beni öldürün. Beni ne kadar erken öldürürseniz o kadar çok mutlu olurum" diye söyledi. Farklı ölüm senaryoları bir araya getirildi ve ani ölüm versiyonu açık ara en iyi olanı oldu. Jackson sonuçtan çok memnun kaldı ve bunu "şimdiye kadarki en iyi ölüm" olarak nitelendirdi.

Milo Ventimiglia - Gilmore Girls (2000-2007)

Jess Mariano, Gilmore Girls sırasında hiçbir noktada ölmedi. Gösteriden ayrılırken Ventimiglia, mümkün olduğu kadar şiddetli ve kanlı bir ölüm istedi ve şunları söyledi: "Jess'i gerçekten öldürmeye çalışan bendim ve onlar bunu kabul etmediler. Ona otobüs çarpsın veya ensesinden bıçaklansın istedim. Sanırım bunun biraz havalı olacağını düşündüm." dedi. Yapımcılar buna hazır değildi ve Jess sadece Philadelphia'ya taşındı.

Dean Norris - Breaking Bad (2008-2013)

Karakteri hayranların favorisiyken Dean Norris, Breaking Bad'in son sezonunun ortasında Hank Schrader'ın öldürülmesini istedi. Ancak son sezon iki bölüme ayrıldığı için Norris, sonuna kadar hayatta kalmak zorunda kaldı.

Johnny Depp - 21 Jump Street (2012)

Jonah Hill, Johnny Depp'e 21 Jump Street'in film versiyonunda bir kamera hücresi (film, tiyatro veya video oyununda ünlü bir oyuncunun görünmesi) yapması ve 1980'lerin TV dizisindeki Memur Tom Hansen rolünü tekrar etmesini rica etti. Depp iki şartla olur dedi. İlk olarak, Peter DeLuise tarafından oynanan orijinal gösteriden Hansen'in ortağı olan Memur Doug Penhall'ın geri dönmesini talep etti. İkinci olarak ise her iki karakterin de ölmesini istedi.

Charlton Heston - Beneath the Planet of the Apes (1970)

Karakterlerini öldürmek isteyen oyuncular arasında bulunan Charlton Heston, Planet of the Apes'in devamında rol almakla pek ilgilenmedi, ancak yapımcı Richard D. Zanuck onu ikna etmeyi başardı. Ancak Charlton'ın iki şartı vardı. Bu şartlar, filmin başında ölmesi ve yüksek ücretinin hayır kurumlarına bağışlanmasıydı.

Michelle Trachtenberg -Black Christmas (2006)

Buffy The Vampire Slayer'da birkaç yıl geçirdikten sonra Michelle Trachtenberg'in bir korku filminde görünme konusunda çekinceleri vardı. Black Christmas'ın 2006'daki yeniden çekilen filminde oynamak için yalnızca tek bir şartı vardı. O da ölmek zorunda olmasıydı. Karakteri Melissa orijinal senaryoda hayatta kaldı, bu yüzden film yapımcılarının biraz yer değişiklik yapması gerekti. Melissa'nın başı bir buz pateni tarafından kesildi ve öldü.