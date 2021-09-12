Uyuz hastalığının bulaşıcılığı arttı

İzmir Özel Sağlık Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Cüneyt Soyal, yaklaşık 2 bin 500 yıldır varlığını sürdüren uyuz hastalığının son 3-4 yılda bulaşıcılığının tekrar artması nedeniyle dikkatleri çektiğini söyledi. Bulaşıcı bir deri hastalığı olan uyuza sarkopt isimli bir parazitin neden olduğunu ifade eden Dr. Cüneyt Soyal, bu hastalığın temel bulaş nedeninin yakın temas olduğunu dile getirdi. Hastalığın kadın erkek ayrımı yapmadığını kaydeden Dr. Cüneyt Soyal: "Bu hastalık, tüm yaş gruplarında ve sosyoekonomik düzeylerde görülebilir. Tedavide başarı için, aynı ortamı paylaşan herkes, bir şikayeti olmasa bile eş zamanlı olarak tedaviyi uygulamalıdır.

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