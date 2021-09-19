Alopesi’ye karşı kalıcı iyilik

Kalıcı makyaj uzmanı İzmirli Derya Bozkayalar, 4 yıl önce başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kaşları ve kirpikleri dökülen alopesi hastası kadınlara stüdyosunda ücretsiz kalıcı kaş, dipliner ve eyeliner hizmeti veriyor.

KADININ KADINA DESTEĞİ

İstanbul'da 2 yıl eğitim aldığı stüdyoda da alopesi hastalarına bu hizmetin verildiğini söyleyen Bozkayalar, "Orada gördüğüm bu uygulamayı 4 yıldır ben de devam ettiriyorum. Alopesi hastası kadınların stüdyomdan mutlu bir şekilde çıktığını görmek beni de mutlu ediyor. Bu, gönülden yapılan bir hizmet olduğu için onlarla aramızda bir bağ da oluşuyor. Bir kadının diğerine destek olması mutluluk verici. Üstelik sadece alopesi hastalarına değil, doktorunun uygun gördüğü kemoterapi hastalarına da bu hizmeti veriyorum" diyor.

YENİ PROJELER YOLDA

6 kişilik ekibiyle daha çok kadına ulaşmak istediklerini söyleyen Bozkayalar, İzmir'de bulunan Alopesi Derneği'yle iş birliği yaparak yeni sosyal sorumluluk projelerinin içinde de yer alacaklar.

DİĞER ADI SAÇKIRAN

Alopesi ya da halk arasındaki adıyla saçkıran ya da kılkıran hastalığı, saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösterir. Hastalığın sık yinelemesi ve nasıl seyredeceğinin bilinmemesi nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini etkileyebilir. Hastalığın nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral bağışıklık, endokrin, bulaşıcı ve sinirsel etkenlerin rolü olduğu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER