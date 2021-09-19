Denizli’nin 17 milyon yıllık fil dişi

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden oluşan ekip, Denizli'de yüzey araştırması yaptı.

38 FARKLI FOSİL

Bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda 1,2 milyon ila 17 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 38 farklı fosil türü de envantere alındı. Bu yılki en önemli buluntuyu Buldan'da tespit ettiklerini anlatan Dr. Aytek, şunları söyledi: "Biz Denizli'de birçok fil fosili bulmuştuk ama buradaki buluntu, Denizli'deki fil tarihini çok daha geriye çekiyor. Bizim aralığımız genelde 7 ile 9 milyon yıldı ama bu bölgedeki fosilin biz 16 ile 17 milyon yıllık olabileceğini düşünüyoruz. Denizli'de daha önce bulduğumuz fosillere göre çok daha yaşlı, hatta kentte bulunan en eski memeli fosili diyebiliriz. Aynı zamanda bu dönemde Anadolu'da da çok fazla fil fosili yok. Dolayısıyla ender fosillerden birini bulduğumuzu söyleyebiliriz."