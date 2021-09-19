Küçük evlerde milyon yıldızlı tatil

Oliva Ahşap - Bayındır, İzmir

"MİNİK bir ahşap ve doğa yeter bana" diyenleri kalbinden vuracak bir yer Oliva Ahşap. İzmir merkezden kolayca ulaşılabilen ancak çok uzaklaşmış hissi veren Bayındır'ın içinde bulunuyor. Her bir metrekaresini zeytin ağaçlarının süslediği 4 dönüm arazi içindeki bu minik yuva, size çok büyük güzellikler vadediyor. Yıldızları seyrederek uykuya dalmanızı sağlayacak tavan penceresi detayını da belirtmeden geçmeyelim. Sakinliği arıyorsanız burası size göre demektir.

Gezerev - Assos, Çanakkale

Rüzgârı, denizi, doğası ve tarihiyle dillere destan Çanakkale, her yaz milyonlarca insan ağırlıyor. Assos sınırlarındaki Kadırga Koyu yakınlarına konumlanmış olan Gezerev, çok tatlı bir tiny house işletmesi. Sahipleri aynı zamanda bu evlerin üretimini de yapıyor. Yani, çok beğenip bir araziye de siz tiny house yaptırmak isterseniz, o konuda da size yardımcı olacaklardır.

Albizia - Gökova, Muğla

Muğla'nın kite surf durağı Gökova, tertemiz havası ve doğasıyla Ege'nin en sevilen tatil beldelerinden biridir. Bu bölge baştan aşağı doğa ve sakinlik temalarıyla doluyken içine bir de bunu iyi yansıtan yapıları almış durumda. Yüzme havuzu, açık hava sineması, açık hava jakuzisi gibi çarpıcı ve konforlu detaylarla donatılmış Albizia'da bazı alanlar ortak kullanılıyor.

Pamera Garden - Beykoz, İstanbul

İSTANBUL'DA yaşayıp da çok uzaklaşmadan doğa içinde olmak isteyenlerin en seveceği adres olacak türden bir işletme Pamera Garden. Beykoz'da konumlanmış olan bu tiny house işletme, Karadeniz ve Marmara esintilerinin ortasında misafirlerini kucaklıyor. Alışılır tiny house'lardan farklı olarak kahvaltı hizmeti de veriyor. Üstelik her evin ayrı bahçesi olduğu için başkalarının varlığını hissetmenizi de önleyen bir yapıya sahip.

The Cabin - Yanıklar Köyü, Fethiye

Yanıklar Köyü, Fethiye'nin en nev-i şahsına münhasır köylerinden biridir. Ekolojik yaşam biçimini benimseyen kişi ve işletmelerin yoğun olduğu bu köyde tam da bu tanıma uygun bir tiny house var: The Cabin. Koca bahçesinde aromatik bitkilerin yer aldığı serası ve yanı başındaki orman ile nefesinizi açacak türden bir işletme. Ayrıca plaja yürüme mesafesinde olması da bir avantaj.

Kasaba - Kayaköy, Fethiye

Kayaköy, tarihi dokusuyla büyüleyici ve etkileyici bir alan. Fethiye'nin içinde bulunmasının doğal güzellikler açısından da şanslı olduğunun kanıtı. Sessizliğin sesini dinleyebileceğiniz Kayaköy'de bulunan kasaba, çok tatlı bir tiny house işletmesi. Koca bahçe içinde yer alan bu evden hiç ayrılmak istemeyebilirsiniz.

Cumbul Tiny House - Nilüfer, Bursa

Tıpkı Çanakkale'deki Gezerev gibi, Cumbul Tiny House'un sahipleri de evlerin hem üreticisi hem de işletmecisi olarak hizmet sunuyorlar. Hatta bazen insanlar tiny house deneyimi kazanmak için bu evleri kiralayıp kararlarını veriyorlar.

Hayal Tadında - Birgi, İzmi

Birgi, bilindiği üzere İzmir'in en otantik, en korunaklı ve en keyifli köylerinden biridir. Tarih ve doğayı birlikte sunacak kadar cömert, mimarisi ile gözleri mest edecek kadar güzeldir. Böylesi güzel bir yerde yeni bir akımın esintilerini görmek de hiç şaşırtıcı değil. "Hayal Tadında" ismiyle daha görmeden insanı içine çeken bu tiny house'lar, 14 dönümlük bir çiftlikte yer alıyorlar. Eski İngiliz çoban evi olarak bilinen mimari stilin etkisinde tasarlanmış olan iki adet ev ve kocaman bahçelerinde sakin bir tatil geçirebilirsiniz.

Seyyah Ev - Gezici Tiny House

Seyyah Ev, adıyla müstesna olan tesislerden biri. Alışılmadık şekilde gezen bir ev bu. Ve onun canı nereyi isterse siz de orada yakalayıp ona gidebilirsiniz. İnanılmaz pratik ve kullanışlı tasarıma sahip olan 11 metrekarelik bu ev, ülkenin her köşesini geziyor. Gittiği yerin manzarasını misafirlerinin ayaklarına seren bir terası da mevcut. Bu zamana kadar İzmir ve Kapadokya ağırlıklı gezen ve hizmet veren Seyyah, müdavim misafirlerini de hep başka bir yerde karşılıyor.

Abant Camping - Abant, Bolu

Her mevsim ayrı bir güzellikle kendisini ziyarete gelenlerin karşılayan Abant'ta birbirinden özel işletmeler hizmet veriyor. Abant Camping, bölgedeki diğer tesislere nazaran daha ekonomik bir konaklama seçeneği. Dağ ve göl manzarası arasında konumlanmış olan minicik evlerin izolasyonu da Abant koşullarına uygun.