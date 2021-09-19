Sivilce lekelerini maskeleyin!

GÜL SUYU MASKESİ

1 YEMEK kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı gül suyunu karıştırın ve kremsi bir kıvam elde edin. Hazırladığınız karışımı yüzünüze maske olarak uygulayın. 20 dakika bekleme süresinden sonra cildinizi ılık su ile temizleyin. Düzenli şekilde uyguladığınızda cildinizdeki lekelerin kaybolmaya başladığını göreceksiniz. Bal aynı zamanda kuru ciltleri nemlendirecektir.

LİMON MASKESİ

PEK çok lekeye çare olduğu gibi sivilce izine limon yine çözüm olacaktır. 1 yemek kaşığı limon suyu ve 2 yemek kaşığı balı karıştırın ve bir süre ocakta ısıtın. Sıcağı geçtikten sonra yüzünüze maske olarak uygulayın. Cildinizde 20 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. 10 gün düzenli şekilde uyguladığınızda değişimi görebilirsiniz. Limon ile cildinizi mikroplardan da arındırabilirsiniz.

ÇİLEK VE BAL MASKESİ

YAZ meyvelerinden çilek, sivilce lekelerini gidermek için geliyor. 3 adet çileği püre haline getirin ve 1 kaşık bal ile karıştırın. Yüzünüzde 10 dakika kadar bekletin. Cildinizi nemlendirebileceğiniz bu karışım ile sivilce izlerini de yok edebilirsiniz.

MAYDANOZ SUYU

BİR avuç maydanozu bir cezvede kaynatın ve suyunu süzün. Soğuduğu zaman pamuk yardımı ile cildinizi temizleyin. Haftada 2 defa uyguladığınızda; maydanozun antioksidan etkisi ile leke problemlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Maydanozu sapları ile kaynatmaya özen göstermelisiniz.

KAHVE MASKESİ

CİLDİNİZDEKİ sivilce izlerini yok etmenin doğal yollarından bir diğeri de toz kahvedir. Toz kahve peeling etkisi oluşturur ve sivilce lekesi oluşmuş cildi yeniler. Bölgedeki ölü derinin arınmasını ve cildin tazelenmesini sağlar. Ufak bir kase içinde 1 çay kaşığı Türk kahvesini çok az suyla karıştırın. Elde edilen kremsi karışımı sivilcenin iz bıraktığı yere sürün. 10 dakika bekleyin ve ardından yüzünüzü yıkayın. Kahve antioksidan bir maddedir ve cilt bakımında uygulandığında hücre yenilenmesine destek olur.

YEŞİL ÇAYLI MUCİZE

SİVİLCE izlerini antioksidan etkili yeşil çaylı maske ile gidermek çok kolay.1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 2 tatlı kaşığı demlenmiş yeşil çayı karıştırın ve bir krem elde edin. Bu kremi bir pamuk yardımı ile sivilce izi olan bölgeye sürün. 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile cildinizi arındırın. Düzenli şekilde ve haftada 2 defa olacak şekilde uygulayarak sivilce lekelerini yok edebilirsiniz.

KARBONAT MASKESİ

1 TATLI kaşığı karbonatı kıvam alacak şekilde az miktar su ile karıştırın. Kıvam alınca yüzünüze uygulayın ve peeling yapın. 15 dakika yüzünüzde bekleyen karbonatlı maskeyi ılık su ile temizleyin. Gözünüze çok yakın uygulamamalısınız. Hücrelerinizi yenileyen bu maske aynı zamanda sivilce izlerini de ortadan kaldıracaktır.