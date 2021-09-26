100 yıllık gelenek Kocakonak Panayırı

SINDIRGI Kocakonak Panayırı pandemi arasından sonra tekrar ziyaretçilerini ağırlıyor. Sındırgı'da, asırlardır süre gelen panayır geleneği yaşatılıyor. 28 Ağustos'ta başlayan 3 Eylül'e kadar süren panayırın ilk günlerinde oldukça yoğun katılım gerçekleşti.

YOĞUN KATILIM OLDU

Kimileri çocukluk anılarını yad ederken, kimileri de ilk kez panayır ortamını gezdi. Çocuklar ise kurulan Lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Sındırgı'nın Kurtuluş günü olan 3 Eylül akşamı ise oyuncu Mevlüt Acaroğlu'nun sunumu ile Elmas Murat, Mustafa Ceceli'nin sahne alacağı muhteşem bir konser ile panayır son buldu. Panayırın sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Sındırgı Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Sivrikaya, "7 gün süren olan panayır boyunca halkımız, çocuklarımız eğlendi" dedi. Eski bir sergi geleneği olan panayırda ilçe esnafı başta olmak üzere, çeşitli il ve ilçelerden de sergiler bulundu. Ziyaretçiler de esnaf da katılımdan ve organizasyondan memnun durumda. Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, "Pandemi sürecinden sonra böyle bir panayırın yapılması, Çok güzel oldu. Başkana da teşekkür ediyoruz böyle bir eksikliği görüp bunu yaptığı için" dedi. Sındırgı esnaflarından Dondurmacı Ali, "Çok güzel geçti. Müşterilerimizden de çok memnun olduk. İnşallah müşteriler de bizden memnun olmuştur. Elimizden geldiği kadar hizmet verdik" dedi. Börekçi Osman Tuncel'in oğlu Faik Tuncel ise, "Geçen sene pandemiden dolayı panayırımız olmadı. Bu sene çok şükür panayırımızı tekrar yaptık. Çok güzel geçti" dedi. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kurulamayan panayırın kısa bir süre aradan sonra tekrar yapılmasından herkes memnun oldu.