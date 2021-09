Anne elinden organik

Doğup büyüdüğü topraklardan, memleketlerinden hiç kopamamış bizlerin hikâyesi bu. Bu toprakların kültürüne, zenginliğine, zengin ürün çeşidine değer katmak için bir hayalin, bir rüyanın peşinden koşarak başarıya ulaşan gencin ve markasının öyküsü Organik Teyze markası. Manisa'da 350 yıllık bir geleneği zeytinle yaşayan, zeytinle kuşaklararası bir bağ kurup geliştiren, sevgiyle büyüten ata miraslarını yüzyıllardır koruyan bir inancı anlatmak... Girit'in Hanya köyünden 1850'li yıllarda Kırkağaç'ın Öveçli köyüne göç eden Ok Ailesi'nin zeytinle ibretlik sevgi dolu yaşam öyküleri incelemeye değer.

HAYALİNİ KURDU

Ok ailesini genç, dinamik, başarılı, eğitimli 4. kuşak temsilcilerinden M. Taha Ok ailesinden almış olduğu köklü kültürü, birikimi, memleketinin zengin iklimini ve ürün çeşitliliğini birleştirerek üniversite yıllarında hayalini kurduğu "Organik Teyze" markasını kurar. Aslında her şey ilk defa evinden uzak kaldığı öğrencilik yıllarında, alıştığı lezzetlere olan hasreti ile başlar. Sonrasında yurtdışında kaldığında annesi Sevinç hanımın elleri ile hazırlamış olduğu lezzetleri özler M. Taha Ok... Sağlıklı, doğal ve taze gıda üretimi yapan bir markanın hayalini kurmaya başlar... Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra hayalini gerçekleştirmek üzere memleketine, doğup büyüdüğü Manisa'nın Kırkağaç Öveçli köyüne; yani baba ocağıma döner.

KÖYE KATKI SAĞLADI

1926 yılından bu yana sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan ailesinden edindiği bilgi ve tecrübelerini yorumlayarak yola koyulur.... "Ev yapımı" olarak tabir ettiğimiz geleneksel üretim modelini kendilerine ilke edinerek sağlıklı, taze, doğal meyve ve sebzeleri toplayıp, sağlığa zararlı koruyucu katkı maddesi kullanmadan hazırlayıp, özenle ambalajlayıp tüm Türkiye'ye ulaştırır... Öveçli, kuzey rüzgârlarına açık olsa da, Akdeniz mikro-klimasına sahip, zeytinleri ve zeytinyağları birçok makaleye konu olmuş uluslararası ödül almış bir köy... TÜBİ- TAK ve Amerikan Bilim Dergisi AOCS'de yayınlanan makalede, kimyasal ve duyusal analizleri bakımından bu bölgenin, dünyanın en önemli zeytinyağı markaları ile aynı özelliklere ve değerlere sahip olduğu vurgulanmış. Öveçli köyünün gelişimine Ok Ailesi, geçmişten bugüne büyük katkı sundu. Öveçli bu sayede zeytinyağı piyasasında adı, lezzeti, tadı bilinen bir bölge oldu. Organik Teyze lezzetleri, Öveçli köyünün özel ikliminde yetişen, ailesinin sahip olduğu bahçelerde başlar ve mutfağınıza kadar uzun ve emek dolu bir yoldan geçerek gelir. Aile geleneği olan zeytin ve zeytinyağının yanında erişte, reçel, pekmez, marmelat, salça ve sirke üretimlerine köylü kadınlarının maharetli ellerinin ürünüdür... Yunt dağlarına sırtını güvenle yaslamış güzel köylerinden dağlarından tertemiz hiçbir işleme tabi tutmadan Organik Teyze markası ile tüm Türkiye'ye ulaştırıyor.

DOĞAYI KORUYORUZ

Organik Teyze markasının kurucusu M. Taha Ok, "Zeytin başta olmak üzere birçok meyve, sebze, bakliyat çeşidi yetiştiriyoruz. Tüm süreçlerimizde doğayı koruyor ve çevre kirliliğine sebep verebilecek hiçbir malzemeyi (onaysız ilaç, uygun olmayan gübre vb.) kullanmıyoruz. Her bir fidanımızı ve ağacımızı tek tek takip edip bireysel ihtiyaçlarına göre uzman ekiplerimizin kontrolünde bakımlarını yapıyoruz. Topraklarımızı, bahçelerimizin ve ağaçlarımızın sahip olduğu ekosistemi bozmamak için minimal düzeyde işliyoruz. Bu niyetlerle ve özenle hayata geçirdiğimiz Organik Teyze ailesi olarak bizler; öncelikle çocuklarımızın daha sağlıklı gıdalar ile beslenebilmesi ve sizlerin hasretini çektiğiniz; o tadından önce kokusuyla mest olduğunuz yöresel lezzetlere ulaşabilmeniz için büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Üretimden, tüketime uzanan; kısa gibi görünen fakat hiç de öyle olmayan bu yolculuğun; başta hijyen kuralları, kalite standartları, ambalajlama evresi olmak üzere tüm süreçleri annem Sevinç hanım tarafından büyük bir titizlikle takip edilmekte ve tarafınca onaylanmayan hiçbir ürün, tüketicimize sunulmamaktadır" dedi. Son söz çiftçilerimizin, analarımızın alın teriyle filizlenen "Organik Teyze" lezzetleri enfes doğal ürünleri Ege'den, Akdeniz'den ılık bir rüzgâr, bazen Anadolu'nun eşsiz zenginlikteki kültürü ile sofralarınıza misafir oluyor.



MENSEİ VE ÜRETİM

● ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI: Köyleri Öveçli'nin ikliminde yetişen ödüllü zeytinve zeytinyağlarını Atalarından dedelerinden aldığı mirası aynı şevk ve heyecanla yeni usul ve yöntemlerle geliştirerek devam ettiriyorlar. ●TAHİN: Manisa'nın bereketli topraklarında yetişen beyaz susamdan geleneksel usullere göre üretiliyor. ● SİRKE: Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri meyveleri özenle toplayıp temizledikten sonra doğal fermantasyon sürecine tabi tutarak en az 12 ay bekletilerek sirke oluşturuluyor. İçinde elma ve canlı mikroorganizmalar dışında bir katkı maddesi yok.