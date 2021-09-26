Ata sporları yaşatılıyor

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde Kocakonak Panayır alanı cirit sahasında, atlı cirit ve değnek yarışması gerçekleşti. Her yıl geleneksel olarak yapılan panayırda cirit ve değnek gösterisini izlemeye binlerce vatandaş geldi. Ata sporlarını yaşatmak adına kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Atlı cirit ve değnek atış yarışmalarına çevre il ve ilçelerden yüze yakın sporcu katıldı.

NESİLLERE AKTARILACAK

SINDIRGI Belediyesi organizasyonunda, Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü ve Yağcıbedir Emlak işbirliği ile gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi. Kadınından çocuğuna binlerce vatandaş cirit heyecanını Kocakonak Panayır alanı cirit sahasında yaşadı. Ata sporunu yaşatan ve gelecek nesillere aşılayan sporculara teşekkür eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'da panayır etkinlikleri kapsamında hem de Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bugün cirit müsabakaları düzenlendi. HEM Gördes hem Akhisar yöremizden atçılarla beraber bir cirit müsabakası düzenledik, değnek yaptılar. Halkımızın ilgisi de güzel olunca bizlerde çok mutlu olduk. İnşallah geleneklerimizi yaşatmaya devam eden bir Sındırgı Belediyesi her gün bu geleneklerle beraber coşmaya devam ediyor. Ben katılımcılara ve ödül alan bütün yarışmacıları tebrik ediyorum, Halkımıza da katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.