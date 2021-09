Başarının arkasında yılların birikimi var

Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip etin en özel halinin sunulduğu ve kısa sürede et severlerin en önemli adreslerinden birisi olan Ziyade Et, Bayraklı Lider Centro'nun karşısında Kahyaoğlu İşhanı'nın altında yer alıyor. Öğlen 11.00'den gece 23:00'e kadar açık olan 250 kişi kapasiteli bir mekan.

İZMİRLİLER SEVDİ

Deneyimli ve başarılı Tuzu Biberi ortakları ile yılların tecrübeli ustası Abdullah Usta'nın bir araya gelerek Bayraklı'da açtıkları yepyeni bir restoran; Ziyade Et... Ziyade kelimesi çok, daha çok, daha fazla anlamına geliyor. Ziyade Et ailesi de sunduğu her şeyde, sofradakiler hep artsın, eksilmesin diye daha fazlasını vermek istedikleri için bu ismi vermişler. 2020 Ocak'ta kapılarını açmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştı kısa sürede Ziyade Et. Bunun nedeni ise bu lezzetin oluşmasının arkasında yılların bilgi birikimi kurumsal kültürü, emeği ve tecrübesinin yatması. Ziyade Et yetkilileri, "Ziyade Et bu süreçte çok güzel bir yere geldi. Bütünsel bir yaklaşımla fiyat, kalite, ambiyans, lezzet hepsi bir arada İzmirlinin gönlünde özel bir yer edindik, sevildik. Türk damak zevkine uygun etçiyiz, anne reçetesine uygun et yapıyoruz. Etin her türlüsünü en doğal özelliğini koruyarak ürünlerimize hak ettiği değeri veriyoruz" demekteler.

ÖZEL HISSETTIRIYOR

Dana pöçü İzmirli ile tanıştıran Ziyade Et vegan ve vejetaryenler için balkabaklı ravioli, domates ve fesleğen sosu ile servis ediliyor. Mekân dizaynında ünlü bir mimarı tercih eden Ziyade Et, Couture Mimarlık Ebru Yüzgeç ile bu çalışmayı yürütmüş. Şık, kaliteli, insanların rahat gelebilecekleri, kendilerini özel hissedecekleri bir ambiyans olmuş. Aynı zamanda Ziyade Et'in dekorasyonu için KİTVAK yararına düzenlenen Yaşam Elekleri sergisinden 6 adet elek alınarak özel bir duvar yaratılmış. Eleklerin yer aldığı duvar, aynı zamanda Ziyade Et ailesinin hayata bakışını da simgeliyor.



ENFES BİR ET MENÜSÜ VAR



BAŞARILARININ sırrını sorduğumda Abdullah Usta, "Çok çalışmak, emek vermek işini sevmek" olarak tanımlıyor. Balıkesir'den gelen kıvırcık kuzuları kendileri işliyorlar. Kendi imalathanesinde özel bir ekiple marinasyon işlemi yapılıyor. Etler günlük taze olarak restorana sadece pişirilmeye geliyor. İkramlar, Ziyade Et'in kalitesini standardını ortaya koyan önemli detaylar arasında yer almaktadır. İkramlar özellikle cevizli Erzincan tulumu tereyağlı, Antep ezme, sumaklı soğan yeşillik, gavurdağ salata, patlıcan ezme ve sıcak lavaş ezme eşliğinde servis ediliyor.