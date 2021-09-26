Bu uygulamalarla çalışmak daha keyifli

Evernote

OLDUKÇA popüler olan bu uygulama planlarınızı ve fikirlerinizi düzenli bir şekilde kaydedebilmeniz için son derece kullanışlı. Eklediğiniz notları istediğiniz şekilde kategori edebiliyor ve iş yaptığınız kişiyle iş ile ilgili konular için "workchat" halinde yazışabiliyorsunuz. Sadece notları değil görselleri, videoları ve sesleri de kaydetmenize olanak sağlıyor. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamada 60 MB depolama sınırınız bulunmakta.

Forest

FOREST, ekranınızı kapatıp sizi görevinizin başına geçirebilmek için motive ediyor ve sanal bir ağaç büyütmenizi sağlıyor. Siz odaklanmaya çalıştığınız süre kadar ağacınızı büyütebiliyorsunuz ve gün sonunda biriktirdiğiniz ağaçlar bir ormana dönüşüyor. Tabii uygulamadan çıkmama koşuluyla. Telefonu elinize aldığınızda uygulama "Bana bakma", "İşine geri dön" "Odaklı kal" gibi uyarılar veriyor. Eğer görevlerinizden cayar ve uygulamayı terk ederseniz de başarısız oluyorsunuz.



Todoist

KENDİ çalışma ortamınızı yaratmanızı sağlayan Todoist, yapılacaklar listesi ve hatırlatıcı gibi özellikleriyle planlarınızı ve programlarınızı bir düzene sokmanıza yardımcı oluyor. Birden fazla programla senkronize olabilme özelliği de tüm kaydettiklerinizi ulaşılabilir kılıyor. Bir görev yönetici olan Todoist'in üzerinde durduğu şey ise dikkat ve odak sorununu çözüp, yapılacak görevleri en minimal şekilde sunarak odaklanmaya yardımcı olmak. Siz de bu uygulama ile yapmak istediklerinizi en sade ve net haliyle görebilir ve harekete geçebilirsiniz.

Trello

EĞER ekip halinde çalışmanız gereken bir işe sahipsiniz Trello tam size göre. Uygulama işlerinizi düzenli bir şekilde yürütüp organize etmenize yardımcı olmakta. Çalıştığınızı bir projede hangi aşamada olduğunuzu ve istenilen hedefe nasıl ulaşabileceğinizi Trello sayesinde görebilirsiniz. Aynı zamanda ekip arkadaşlarınızla üzerinde çalıştığınız bir iş varsa görev dağılımları yapabilir ve kimin hangi aşamada olduğunu da takip edebilirsiniz.

Things 3

2017'DE Apple Tasarım Ödülü'nü kazanan Things 3. Apple mevcut olduğu tüm platformlarda çalışan uygulama tüm görev ve projelerinizi kaydedip, bu işlerin zaman ve önemini belirlemenizi sağlıyor. Ayrıca görev maili atma özelliğiyle Apple dışı cihaz kullanan kişilere de Things hesabınızdan görev verebilmektesiniz.

Otter

YOĞUN geçen toplantılarda almaya çalıştığımız notlara bazen yetişemiyor ya da birbirine karıştırıyor olabilirsiniz. Bu durum toplantıyı yeterince dinleyemeyip verim almanıza da engel oluyor. Otter bu duruma engel olmak için toplantıları dinleyip, tüm konuşulanları sizin yerinize yazıya döküyor. Siz daha sonra bu yazıları düzenleyebilir, başka uygulamalara aktarabilir ve iş ortaklarınızla paylaşabilirsiniz.