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Haberler Pazar Büyükşehir, dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir, dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir, dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor

26.9.2021

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Körfez derelerinde başlattığı ıslah ve temizleme çalışmaları kapsamında, 15 bin 260 metre uzunluğundaki dere yatağını temizledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT

ÇALIŞMALARINA devam eden Büyükşehir, Edremit Çayı 2. Etap ve Orjan 1. Etap'ta da dere temizlik ve ıslah işlemlerini sürdürüyor. Sürdürülebilir bir kentin inşası için insana ve doğaya yatırımı önceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliğiyle mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan atık su arıtma tesislerinin inşasına kadar şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü ile birlikte deniz kirliliğinin önüne geçecek adımları atarak bugüne kadar Körfez'de gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik çalışmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), kirlilik taşıyan dereleri kontrol altına almayı sürdürüyor.

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