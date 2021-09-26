Ceceli konserine 20 bin kişi katıldı

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü etkinliklerinde Elmas ve Mustafa Ceceli Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı. 28 Ağustos'ta başlayan Kocakonak Panayırı ve kurtuluş günü etkinlikleri de muhteşem bir konser ile son buldu.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen konsere çevre il ve ilçelerden de olmak üzere yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarıldı. Sındırgı Belediyesi organizasyonunda ilçe kaymakamlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen kurtuluş günü konserinin tüm giderleri de sponsor firmalar tarafından karşılandı.

YAĞCIBEDİR HALISI

Sunuculuğunu oyuncu Mevlüt Acaroğlu'nun üstlendiği konserde ilk önce Elmas ve ardından sevilen şarkılarıyla Mustafa Ceceli sahne aldı. Vatandaşlar birbirinden güzel şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, "Öncelikle tüm hemşerilerimizin kurtuluş gününü kutlayarak söz başlamak istiyorum. İnşallah bu panayırımızın son gününde güzel bir etkinlik olur. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi. Sındırgı'nın bir numaralı markasının Yağcıbedir halısı olduğunu belirten ve Mustafa Ceceliye'de hediye eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Kurtuluşun 99. yılında Sındırgı'da şehit düşen, memleketimizi kurtarmak için canını veren, kanını akıtan bütün Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Sındırgı'da yedi günden beri devam eden bir panayır vardı. Panayırımız çok güzel geçti. Esnaf memnun, vatandaşlar memnun. Hem eğlendiler hem alışveriş yaptılar. Cumhuriyet Meydanı yollara kadar doldu. Bu yaptığımız organizasyonlarda da belediyemizin cebinden bir lira para çıkmadığını da özellikle söylemek isterim" dedi. Konser öncesi sponsor firmalara da Sındırgı'yla özdeşleşen toprak gramafondan hazırlanan isme özel plaketler takdim edildi.



TESEKKÜR ETTI

MUHTEŞEM bir konsere imza atan ve kurtuluş coşkusuna ortak olan Mustafa Ceceli de, "Bu geceyi tertipleyen başta belediye başkanımız Ekrem Yavaş'a, emeği geçen belediye personeline ve herkese, destekleyici firmalara teşekkür ederim" dedi.