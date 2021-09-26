Çevre dostu otobüsler kent sokaklarında

ÇEVRE dostu, doğaya ve insana saygılı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Büyükşehir Belediyesi, kredi kullanmadan öz kaynaklarıyla satın aldığı sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) 65 otobüsü hizmete sundu.

GÜVENLİ VE KONFORLU

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışacak temiz enerjili (CNG) sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 otobüs, düzenlenen törenle hizmete başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 seçim kampanyasında sözünü verdiği güvenli, konforlu ve çevreci toplu taşımayı Balıkesir'e kazandırarak bir seçim vaadini daha yerine getirdi. Sıkıştırılmış gaz (CNG) ile çalışan, QR kod, temassız özelliği olan kredi kartı ve sanal kart ile de binilebilecek olan 65 otobüsün kabulü geçen hafta Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Çevre dostu, doğaya ve insana saygılı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda enerji verimliliği ve emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyor. Otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla engelli rampaları da bulunacak.