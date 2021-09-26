Evinizin enerjisini yenileyin

Yastıklarla evin havasını değiştirin

VAR olan mobilyaları değiştirmeden, mekân içinde değişim yaratmanın en pratik yollarından biri yastıkları değiştirmektir. Mekânın dekorasyonuna uygun, renk veya desen seçimleri ile yenilik sağlamak mümkün. Kış yaklaşırken daha pufidik ve sıcaklık hissi verecek seçenekleri gözden geçirebilirsiniz.

Taze çiçeklerle ortamı canlandırın

Doğru çiçek türü ve mekâna uygun vazonun kombinasyonu ambiyansı güçlendirir. Evinize girdiğinizde, taze çiçeklerle karşılanmanın daha iyi bir yolu yoktur. Bu nedenle koridor evinize taze enerji katmak için en uygun alanlardan biridir.

Aydınlatmaya farklı bir dokunuş

GÜNÜN farklı zamanlarında evlerimizde farklı ışık kaynakları kullanabilir, mekân ambiyansını istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Daha soft bir ambiyans oluşturmak istiyorsak, tavan aydınlatması yerine abajurları tercih etmeliyiz. Tek noktadan bir odak ile yumuşak aydınlatılan ortamlar, geniş şekilde aydınlatılanlara göre daha sakin ve rahat hissettiren bir ambiyans oluşturur.

Doğal mumlardan faydalanın

Aromaterapiyi evlerinize taşıyın. Kış yaklaşırken içeriği zengin, enerjinizi yenileyecek doğal ürünleri evinizin dekorasyonuna dahil edin. Renkli, doğal bitkilerden oluşan mumları hem dekorasyonunuzda keyifli köşeler oluşturmak hem de kendi enerjinizi yenilemek için kullanın.