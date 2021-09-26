Geleneksel pekmez üretimi sürüyor

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından biri olan pekmez, Türkiye'nin dört bir yanında farklı yöntemlerle üretilirken, içeriğindeki zengin mineral ve vitaminler nedeniyle kahvaltı sofralarının baş köşesinde yer alıyor. Sındırgı'da da geleneksel yöntemler ve doğal üretim metotları yaşatılmaya devam ediyor.

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILIYOR

Sındırgı'ya bağlı Düğüncüler ve Derecikören Mahallesi sakinleri de doğal yöntemlerle üzüm pekmezi üretimine devam ediyor. Mahallede bulunan tarihi şaraphanelerde imece usulü geleneksel yöntemlerle üretilen pekmez şifa kaynağı ile kış sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan pekmezin en önemli özelliği ise hiçbir katkı maddesinin kullanılmaması. Akçakısrak, Düğüncüler ve Derecikören mahalle sakinleri Eylül başında bağlarından topladıkları üzümlerin önce şırası çıkarıyor, daha sonra büyük kazanlarda kaynatarak pekmez elde ediliyor.

ÜRETİRKEN ÇOK EMEK VERİLİYOR

Dağlardan getirilen killi özel pekmez toprağı serpilen üzümlerin, ayaklara çizmeler giyilip çiğnenerek şıraları çıkartılıyor. Daha sonra şaraphanede yakılan ateş üzerine büyük kazanlar yerleştiriliyor ve kaynatılarak pekmez elde ediliyor. Özellikle tavaların etrafı hava almayacak şekilde oturtuluyor, susaktan elde edilen kevgirlerle sürekli karıştırılarak kaynatılıyor. İlk kaynatmadan sonra toprağın çökmesi bekleniyor ve daha sonra süzülerek iki ayrı kaynatma işleminden daha geçiriliyor ve pekmez halini alıyor.



KADIN KOOPERATİFİ ÜRÜNLERİ ONLİNE SATIŞA SUNULDU

600 kadın üyeye ulaşan Akpınar Yaşam Merkezi'nin faaliyet alanını arttırmak, daha fazla kadına ulaşmak ve ekonomik kazanç sağlamak için 2020 yılında Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi'nin kurulmasına karar verildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Sındırgı Belediyesi öncülüğünde kurulan Bereket Versin Kadın Kooperatifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında da onaylandı. Sıfır atık projeleri, kadınlara yönelik kurslar, unutulmaya yüz tutmuş yöreye özgü el emekleri, yöresel lezzetlerin de yer aldığı Bereket Versin kadın kooperatifi kadınların sosyal hayata ve istihdama katkı sunmasını da hedefliyor. Kooperatifin önceliği doğal ve yöresel ürünlerin dışına çıkmamak.

DÜNYAYA DA TANITILACAK

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi ve Hanımeli çarşısında oluşturulan satış ofislerinin yanında geçtiğimiz günlerde online satışa da başlandı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Kadınlarımızın sosyal hayatta ve istihdamda var olmaları sağlamak adına başlattığımız çalışmalarımız Bereket Versin Kadın Kooperatifi çatısı altında toplandı. Amacımız doğal şehrin ürünlerini dünyaya tanıtmak, yöresel ürünlerimizi gün yüzüne çıkararak kadınlarımıza fayda sağlamak. Sındırgı'ya gelen misafirlerimizin satış ofislerimizde ürünleri görerek alabileceği gibi, yollakoylum.com üzerinden ürünleri tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz" dedi.