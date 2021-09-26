Geleneksel tatlar ile dünya mutfakları İmren’de buluşuyor

Eşi benzeri olmayan lezzetleri, geleneksel Türk tatlıları ile çok özel Fransız ve dünya lezzetlerini bulabileceğiniz bir yer Alaçatı Tatlıcısı İmren. 1941 yılında başlayan tatlı ve helva üretimi geleneksel üretim tekniklerimizi koruyarak devam ettirilerek sürdürülüyor Alaçatı Tatlıcısı İmren'de... En mükemmel tatlı ve helvaları müşterilerine sunan İmren, Alaçatı İmren Helva Tatlı Evi ve Sakızlım markaları ile de adından söz ettiriyor. Kurtuluş savaşından sonra Alaçatı'ya yerleşen Selanik Muhaciri Hasan Usta ile başlayan tatlı serüveni dededen toruna devam ediyor. Bu gün 4. kuşak temsilcileri Ekrem ve Eren Ölmezer kardeşler tarafından yönetilen Alaçatı Tatlıcısı İmren'de genç, dinamik, başarılı ve eğitimli kardeşler aldıkları bu bayrağı daha yükseklere taşımak ve ulusal marka olma hedefindeler. Bu tarihi lezzetlerin tatlarının herkes tarafından tadılmasını istiyorlar.



MÜKEMMEL TATİLİN ADRESİ

Diğer bir faaliyet alanı olan Alaçatı İmren Han Otel ve Konaklarında Alaçatı'nın eşsiz ruhundan ve huzurlu ortamından ilham alınarak geleneksel Alaçatı mimarisi ile yapılmış otellerinde kusursuz konaklama deneyimini misafirlerine sunuyorlar. İyi, kaliteli ürünler tüketmenin, hoş bir ortamda sevdiklerinizle iyi vakit geçirmenin, mükemmel bir tatil ve eşsiz bir konaklama deneyimi yaşamanın adresidir İmren Han Otel. Çeşme ve Alaçatı'da 5 şubesi ile hizmet veren İmren Pastanesi'nin paket servisi de bulunuyor. İmren'de adına yaraşır şekilde hiçbir maliyetten kaçınmadan en kaliteli, doğal, yöresinden en kaliteli malzemeler kullanmakta. Bütün ürünlerinde yöresel tereyağı kullanılıyor ve kullanılan bütün yumurtalar kendi çiftliklerinden tedarik ediliyor.



EŞİ BENZERİ BULUNMUYOR

Ev yapımı baklava 40 kat yufkadan yapılıyor ve her katında bol ceviz bulunuyor. En çok Balkanlar, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde tatlı olarak tüketilen kadayıf bu toprakların, geleneklerimizin, kültürümüzün bir parçası. Geleneksel tarife uygun hazırlanan irmik helvası size nostaljik bir yolculuk yaşatacak. Aşure, kökeni binlerce yıl geriye dayanan eşi benzeri olmayan bir tatlı. Temel olarak su, buğday, nohut, şeker, fasulye ve pirinç kullanılarak yapılmakta. Süslemesi için nar, ceviz içi, çam fıstığı, badem, susam ve tarçın gibi kuruyemiş, meyve ve baharatlar kullanılmakta. Aşure aynı zamanda hiçbir hayvansal ürün içermemesi itibariyle vegan bir tatlıdır. Sakız dendi mi akla ilk gelen yer Alaçatı. Alaçatı dendi mi akla ilk gelen kurabiye sakızlı kurabiye. Sonu mutlulukla bitecek bir tarif ararsanız doğru adres kesinlikle lor kurabiye olacaktır. Portakal kabuğunun verdiği o muhteşem lezzet ve lor peynirinin kattığı o doku damaklarda bir bayram havası estirecek. Çikolata rüyası yoğun çikolata lezzeti arayan misafirlerimize özel tarifsiz bir lezzet. Kendinizi ödüllendirmek istediğinizde en kolay ve en zevkli çözüm Çikolata Rüyasında. Son söz; Marka üç bileşenin ürünüdür; mirası ve kalıcı gelenekleri, karakteristik davranış tarzı ve kültürü, gelişimin sürekliliğini sağlayan rüyasıdır. Marka aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak ama en az diğerleri kadar önemlisi, marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. Bir tarihi geleneği kültürü temsil eden İmren bölgemizin marka değeridir.



SAKIZIN ANAVATANI BURASI

İMREN'DE ne yiyeceğini şaşırabilirsiniz. En meşhuru Sakızlı Muhallebi... Sakız denildi mi akla ilk gelen yerdİr Alaçatı. Kazandibi, bir klasik. Hafif yanık, karamelize ve farklı bir tatlı. Anadolu'dan, geleneklerimizden, köklerimizden gelen bize özgü eşsiz bir lezzet. Fırın sütlaç geleneksel Türk mutfağının en güzide tatlılarından. Günlük süt ve pirinç ile hazırlanarak fırında pişirilen enfes bir tatlı. Pek çok kişinin ilk tercihi ve hatta en sevdiği tatlı. Aşkın bir rengi olabileceğini hiç düşünmezdim ama vardı işte; aşk ağzımdaki tatlı bir tattı.

DONDURMA bekli de keşfedildiği günden beri tatlı dünyasının yıldızı. Bana göre mevsimsiz bu harika tatlıyı en iyi şekilde yapan ve bizlere sunan her zaman en taze mamuller ile en doğru tarifleri bir araya getirerek bizlere sunmakta. Ege'nin şirin kasabası Alaçatı'da faaliyet gösteren Alaçatı Tatlıcısı İmren, 1 Ekim'de kapılarını açacak olan İstinye Park İzmir'de yerini alacak.