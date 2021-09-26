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Japonların güzellik sırrı: Pirinç suyu

Japon kadınları ciltlerinin prüzsüzlüğü ile ünlüdür. Bu prüzsüzlüğün sebebi belki biraz genlerle ilgili olsa da bakım için kullandıkları prinç suyunun katkılarını da küçümsememek gerekiyor İşte faydaları saymakla bitmeyen pirinç suyu hakkında bilmeniz gerekenler...

Japonların güzellik sırrı: Pirinç suyu

26.9.2021

Erken yaşlanmayı engeller
Yüzünüzü pirinç suyu ile temizlemek, erken yaşlanma belirtilerini azaltır. Fermente pirinç suyu, kollajen üretimini artırarak daha canlı ve dolgun bir cilde kavuşmanızı sağlar. Ek olarak pirinç suyu bol miktarda antioksidan içerir.

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