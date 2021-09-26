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Japonların güzellik sırrı: Pirinç suyu

Japon kadınları ciltlerinin prüzsüzlüğü ile ünlüdür. Bu prüzsüzlüğün sebebi belki biraz genlerle ilgili olsa da bakım için kullandıkları prinç suyunun katkılarını da küçümsememek gerekiyor İşte faydaları saymakla bitmeyen pirinç suyu hakkında bilmeniz gerekenler...

26.9.2021