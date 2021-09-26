Erken yaşlanmayı engeller
Yüzünüzü pirinç suyu ile temizlemek, erken yaşlanma belirtilerini azaltır. Fermente pirinç suyu, kollajen üretimini artırarak daha canlı ve dolgun bir cilde kavuşmanızı sağlar. Ek olarak pirinç suyu bol miktarda antioksidan içerir.
Japonların güzellik sırrı: Pirinç suyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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