Karşı Köyden’ kahvaltı sofralarını donatmaya kararlı

Gıda mühendisi olan Cahit Uslu ve eşi Gizem Özbağış Uslu'nun özel sektör deneyimlerinden sonra memleketleri olan Manisa Kırkağaç'a dönüp ailelerinin desteği ile kurdukları Karşı Köyden markası birinci yılını doldurdu.

ODUN ATEŞİNDE SALÇA

Kısa sürede büyük bir ivme kazanarak büyüttükleri şirketlerinde ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor ve ve yeni kategorilere girmeye hazırlanıyorlar. Kendi tarlalarında yetişen mahsüllerden kendi köylerinde ve yine kendilerinin gözetiminde üretim yapmaları onları bir çok markadan ayırıyor. Karşı Köyden markası, zeytin, zeytinyağı, erişte, kuru sebze ve meyveler, sirke çeşitleri ve bitki çayları gibi bir çok ürünü bünyesinde bulunduruyor, özellikle kahvaltılık ürünleri ile göz dolduruyorlar. Odun ateşinde kaynatma salçaları ve güneşte kurutma salçaları hiçbir endüstriyel işlem görmeden hazırlanıyor. Salçanın yanında bu sezon sarımsaklı, kekikli, fesleğenli gibi bir çok hazır soslarda ürettiler. Ayrıca katkı ve koruyucu içermeyen zeytin ve zeytinyağları ile son zamanlarda geliştirdikleri çeşnili zeytinyağları hem göze hem damağa hitap ediyor.Kaynatma ürünlerinin hepsini odun ateşinde hazırlayan Karşı Köyden ailesi şeftaliden balkabağına, kırmızı erikten karpuz kabuğuna kadar bir çok reçel üretimi de yapıyor. Kahvaltı sofralarını donatmaya kararlı olan Karşı Köyden markası yakın zamanda bebek gıdaları kategorisinede girmek için üretime başladı bile.

MARMELATLARA İLGİ BÜYÜK

Kendi köylerinin dağlarından topladıkları ve kimilerini şekersiz olarak hazırladıkları güvem eriği marmelatı ve alıç marmeladı da büyük ilgi görüyor. Bir yıl gibi bir sürede her gün daha çok çalışarak ve çalıştıkça resmen geliştiklerini hissederek geldikleri bu noktadan çok mutlular.



REÇELLERDE ÇOK IDDIALILAR

ÖZELLİKLE bu sezon hazırladıkları patlıcan reçeli ve domates reçelinde çok iddialı. Pekmez üretiminde de bolca çeşidi olan marka üzüm, elma, armut, karpuz, ayva gibi bir çok ürünün de pekmezini hazırlıyor. Ve tabiki ilçelerinin meşhur kavunununda pekmezi, marmelatı ve reçelini de yapmayı ihmal etmiyorlar. Çok yakında raflarda yerini alacak olan kavun pekmezi, kavun marmeladı ve kavun reçeli çoktan kavanozlara doldu bile.