Ketojenik diyet yapmadan önce iyi düşünün

Sisli beyin ve kramplar

Sodyum vücudumuz için yararlı. Kasların kasılmasına ve sıvıların düzenlenmesine yardımcı olur. Keto diyeti düşük sodyum alımına neden olur ve bu bacak krampları, düşük enerji hissi ve sisli bir beyin olarak size geri dönebilir.

Ağız kokusu yaşayabilirsiniz

Vücudunuz keto diyetindeki yüksek yağlı yiyecekleri parçaladıktan sonra, onları keton, aseton ve asetoasetik asit gibi bileşiklere dönüştürür. Vücudunuz doğal olarak kendini dengelemeye çalışacak ve aşırı ketonlar sonunda nefesiniz kokabilir. Bu tam anlamıyla tehlikeli bir yan etki olmasa da yaşamak istemeyeceğiniz bir durum.

Kolesterolünüz yükselebilir

Kolesterol, kanınızdaki yağlarda bulunur. Yüksek kolesterole sahip olmak kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Protein ve süt ürünleri gibi yüksek yağlı gıdalara vurgu yapan Keto diyeti, yüksek kolesterole neden olabilir.

Hormonlarda bozulma yaşanabilir

Sağlıklı bir adet döngüsüne sahip olmak, vücudunuzun düzgün çalıştığının bir işareti. Kadın vücudunda sağlıklı hormonlar bu dönemleri belirler. Keto diyetinde hızla kilo veren kadınlar, depresyon ve anksiyeteye yol açabilecek düzensiz adet dönemleri yaşayabilir.



BAĞIŞIKLIĞINIZDA DÜŞÜŞ OLABİLİR

SAĞLIKLI bir bağışıklık sistemine sahip olmanın bir parçası sağlıklı bir beslenmek. Meyve ve lifli tahıllar gibi omega-3 yağları açısından zengin gıdalar ne yazık ki keto diyetinin bir parçası değil. Bu, bağışıklık sisteminizi risk altında bırakır. Ayrıca vücudunuzun iyi ve kötü bakterilerinde bozulmaya neden olur.



SUSUZLUK ÇEKEBİLİRSİNİZ

Keto diyetine başladığınızda vücudunuz su ve elektrolitleri farklı şekilde yakar. Başlangıçta daha az şişkinlik hissedebilirsiniz, ancak bunun nedeni su kaybı. Elektrolitler, vücudunuzdaki su ve asit dengesini korumaya yardımcı olan minerallerdir ve bunların azalmasıyla susuzluk çekebilirsiniz.



Tekrar kilo alma riski yüksektir

Keto diyeti gibi karbonhidrata izin vermeyen bir diyete bağlı kalmaksa zor. Araştırmalar, Keto diyetini deneyenlerin yarısından fazlasının ilk hafta içinde bıraktığını gösteriyor. Bunun da sonucu olarak, insanların verdiklerinden daha fazla kilo alma olasılıkları da yükselmiş oluyor.

Depresyon ve anksiyete nedeni

Keto diyetini deneyen insanlar genellikle yaşadıkları ruh değişimlerinden şikayet ettiler. Öğününüzü bitirdikten sonra bile aç kalmak ve bu açlıkla savaşmak oldukça can sıkıcı bir durum. Keto diyeti, kan şekerinizi düşürerek beyninizi panik haline sokarak depresyona ve anksiyete neden olabilir.

Ketoasidoz riski vardır

Ketozis durumunda vücutta enerji için karbonhidrat yakımı yerine yağ yakılması durumuna verilen isim. Ketoasidoz, ketoz durumunun aşırı olduğu durumlarda karşınıza çıkar. Kan dolaşımında ketoz bir kez oluştuğunda, asidik hale gelebilir ve bu da komaya veya ölüme neden olabilir.