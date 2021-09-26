Lıme alaçatı istinye park’ta

Ege'nin lavanta kokan şirin kasabası Alaçatı'da faaliyet gösteren yeni nesil kahvaltı yeri Lime Alaçatı, saklı bir alanda görünmeyen özel bir bahçede, yeşillikler içerisinde bambaşka bir ortamda, şehrin merkezinde ama şehrin dışında çok özel bir vahada buluyor. 1800'lere dayanan tarihî dokusuyla sadece İzmir'in değil, dünyanın da en güzel yerlerinden biri olarak adlandırılan son yılların en nezih ve popüler tatil beldesinde bulunan Lime Alaçatı'da, sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenmiş masalarda, açık havada hijyen ve sağlık kurallarına uyularak ancak 35 kişi kabul edilebiliyor. Son dönemde gördüğüm lezzetlerini tattığım tarzı, sunumu konsepti ile çok özel sıra dışı bir kahvaltı mekanı Lime Alaçatı. Alaçatı'nın özel markası Lime Alaçatı 2. şubesini 1 Ekim'de kapılarını açacak olan Balçova'da 90 bin metrekare kapalı alana kurulu 5 yıldızlı bir otel ve kongre merkezinin yanı sıra dünyaca ünlü mağazalara ev sahipliği yapacak olan İstinye Park İzmir'de hem Lime Alaçatı hem İmren olarak yerini alacak.

ONLINE SİPARİŞ VERİLEBİLİYOR

400 metrekare açık kapalı alanla İmren aynı konseptini İstinye Park'ta devam ettirecek. 170 metrekare kapasitesi ile Lime Alaçatı'da kahvaltı, brunch, hafif öğle ve akşam yemekleri glutensiz ve vegan yemek seçenekleri de olacak. Şeker ve koruyucu katkı maddeleri kullanmadan yaptıkları çok rağbet gören paketli ürünlerinin satışı da olacak. limealacati.com adresinden bütün ürünlerini online sipariş de verebilirsiniz. Ev yapımı reçelleri, çeşnili zeytinyağı, vintage, bitter ve glutensiz granola, biscotti, fındık ezmesi, meyve suyu çeşitlerini, ekşi maya ekmekleri ve kruvasan olmak üzere çeşitli doğal ürünleri de sipariş edilebiliyor. 'Sağlıklı yiyecekler de lezzetlidir' mottosuyla yola çıkan Lime Alaçatı, sağlıklı yaşamın önemini merkezine alarak bunu lezzet ile bir araya getiriyor. Ürünlerinin birçoğu ilave şeker kullanmadan üretiliyor, bunun yanı sıra bazı ürünleri ise glutensiz ve vegan beslenen kişilere uygun. Şekersiz ürünlerinde ise tatlılığı; meyve, akçaağaç şurubu, hurma ve bal ile sağlıyorlar. Alaçatı'da bulunan 2.800 m2'lik İmren Üretim Tesisleri'nde bulunan çiftliklerinde; yumurtaları tavuklarından, sebzelerini ise mevsiminde tarlalarından toplayıp sofranıza getirme mutluluğunu yaşıyorlar.



MODERN VE GELENEKSEL LEZZETLER

LİME ALAÇATI kahvaltısının bu kadar özel olmasının nedeni, 80 yıllık Alaçatı Tatlıcısı İmren'in birikimini alarak, modern bir bakış açısıyla farklı bir yorum katarak özel bir konsept ortaya çıkarmaları. Burada sizi eğitimli modern zarif bir kadın Sevgi Ölmezer karşılıyor. Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu, yurt dışında yaşamış birikimli ve donanımlı... İşini sevgi ile yapmakta. Lime Alaçatı'nın işletmecisi yani her şeyi. LİME ALAÇATI'DA kahvaltı ürünleri siz sipariş verdiğinizde size özel hazırlanıyor. Reçeller ev yapımı. Bahçelerinden toplanan taze meyvelerden yapılmakta. Biber, domates, salatalık, semizotu, karpuz kavun kendi tarlalarında yetiştiriliyor. Ekmekler 92 yıllık ekşi maya ekmeği. Kruvasan, sandviç, pankeke ekmek üstü açık kek tarzı ürünler minimum şekerli. Orman meyvelerini pankekte ve kruvasanların yanında kullanıyorlar. Bademli limonlu kruvasanı efsane. Mekanın spesiyali pankek; süt reçelli pankek üzerinde kurabiye parçaları ve muz ile servis ediliyor. İmren Alaçatı'nın en özel ürünleri kruvasanlar da burada sunuluyor.