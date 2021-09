Müzikseverin gönlü gençlerde

Ed Sheeran

İNGİLİZ şarkıcı ikinci albümü x ile 2014'te Amerika ve İngiltere listelerine bir numara oldu. 2015'te 'Yılın Albümü' dalında Brit ödülü kazandı ve Ivor Novello Ödülleri'nde Yılın Söz Yazarı seçildi. X albümünden single'ı Thinking Out Loud ona Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Solo Performans olmak üzeri iki Grammy kazandırdı. 2017'de 'Shape of You' ve 'Castle on the Hill' adlı 2 şarkısıyla Top 10'a girdi.



Billie Eilish

HENÜZ 19'undaki Amerikalı şarkıcı 2019'da Spotify'da 194 milyondan fazla dinlendi. Ağustos 2017'de "Don't Smile At Me" albümüyle kazandığı başarının ardından 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' adlı albümüyle on beş ülkede bir numaraya oturdu. Aynı albümde yer alan 'Bad Guy' şarkısı da birçok ülkede liste başı oldu. 62. Grammy Ödülleri'nde beş dalda birden ödül kazandı.



Selena Gomez

AMERİKALI oyuncu ve şarkıcı Selena, kendi grubuyla 'Kiss & Tell', 'A Year Without Rain' ve 'When The Sun Goes Down' adlı üç RIAA Altın sertifikalı albüm çıkardı. ABD'de 1 milyon 354 bin satış yaptı. Hollywood Records ile anlaşma imzalayarak Tinker Bell, Another Cinderella Story ve Wizards of Waverly Place gibi filmlerin soundtrack'larına katkıda bulundu. 2008'de UNICEF İyi Niyet Elçisi seçildi.



Beyonce Knowles

KADIN özgürlüğünü öne çıkaran ABD'li şarkıcı, 75 milyon albümle tüm zamanların en çok satanları arasında. 20 Grammy Ödülü kazandı ve bu ödüle en çok aday gösterilen kadın oldu. 2009'da Billboard tarafından 'On Yılın En İyi Radyo Şarkıları Sanatçısı', '2000'lerin En İyi Kadın Sanatçısı' ve 2011'de 'Milenyumun Sanatçısı' seçildi Time'da 2 kez 'Dünyadaki En Etkili 100 İnsan' listesine girdi.



Taylor Swift

50 MİLYON albüm ve 150 milyon single ile dünyanın en çok satan şarkıcılarından... Billboard'ın '21.Yüzyıl'da Çıkış Yapan En İyi Sanatçı' seçtiği Swift, 11 Grammy, 1 Emmy, 23 Billboard ve 12 Country Müzik Ödülü kazandı. 6 Guinness Dünya Rekoru sahibi sanatçı, Time'ın 'Dünyadaki En Etkili 100 İnsanından Biri', Forbes'in 'Müzikte En Çok Kazananlar' listelerinde yer aldı. Swift, 3 farklı müzik türünde 'Grammy Yılın Albümü' ödülü alan tek sanatçı.



Ariana Grande

28 YAŞINDAKİ ABD'li şarkıcı, iki Grammy, bir Brit, iki Billboard Müzik, üç Amerikan Müzik, sekiz Guinness Dünya Rekorları ödülü aldı. Beş stüdyo albümü RIAA tarafından platin plak ile ödüllendirildi. YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda 50 milyarı aşkın dinlenme yakaladı. Spotify ve Apple Music'te en çok takip edilen ve en çok dinlenilen kadın sanatçı unvanını da kazandı.



Lady Gaga

ABD'Lİ şarkıcı tüm zamanların en çok satan sanatçılarından biri. Yaklaşık 30 milyon albüm ve 150 milyon single satışı gerçekleştirdi. Pek çok Guinness Dünya Rekoru, bir Akademi, iki Altın Küre, üç Brit, onbir Grammy ödülü kazandı. 2015'te Billboard tarafından Yılın Kadını, Forbes dergisinde ise 'En Güçlü Kadın' seçildi. 20 Ocak'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlaması için düzenlenen törende Amerikan marşını söyledi.



Bülent GÜRLÜK