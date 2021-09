Sağlıklı gıdayı yöresinden taze olarak sunuyor

Günümüzde bilinçli tüketicilerin artmasıyla, sağlıklı ve yerel gıdaya olan ilgi ve bu ürünlerin tüketimi de artmakta. Ülkemiz doğasıyla ve kültürel zenginliğiyle dünyada eşi benzeri olmayan coğrafi ürün çeşitliliğine sahiptir. Covid-19 salgını ile vücut direnci ve bağışıklık sistemi yeniden önem kazandı. Sağlıklı ve dengeli beslenmek vücudun en önemli silahı, "Olmazsa olmaz"ı oldu. Bugün yaşadıklarımız bize sağlıklı gıdanın ve sağlıklı gıdaya erişimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha bütün dünyaya hatırlattı. Sağlıklı gıdayı yöresinden taze olarak sunan 2014 yılında kurulan Çamlıköy Mandıra Şarküteri; 6 şubesi (Üçkuyular, Hatay Nokta durağı, Güzelyalı, Balçova, Akevler ve Poligon) ile perakende satış sektöründe yer almaktadır. Çamlıköy'ün hizmet anlayışı içerisinde en önemli 3 unsur; kaliteli ürün, güler yüzlü ekip, hijyen ve temizlik anlayışının en üst seviye de olduğu şubelerdir.



ÇİĞ SÜT DE GELİYOR

Yerel üretim ve yerel tüketimin destekleyen bir marka olan Çamlıköy Mandıra & Şarküteri her yörenin kendine has havasında, toprağında yetişen ürünlerini bizzat bölgesinden, yerinden alıyor. Her yörenin, her ilçenin neyi meşhur ise, o lezzetleri bulup ortaya çıkarıyor. Erzincan Tulumunu Erzincan'dan, Kars kaşarı ve gravyerini Kars'tan, Ödemiş Tulumunu Ödemiş'ten, Van otlu peynirini Van'dan almaktadır. Çamlıköy Mandıra Şarküterinin tüm şubelerinde ülkemizin her yerinden en kaliteli; en lezzetli özenle seçilmiş peynir, zeytin, tereyağı ve et grubundan birçok ürünü temin edebilirsiniz. Çamlıköy sadece şarküteri ürünleri ile değil; günlük taze özenle hazırlanmış adeta anne eli değmiş kıvamda yapılan meze, zeytinyağlı yaprak sarma, börek; içli köfte, ev baklavası, özel profiterol tatlısı ve daha birçok çeşidi ile sizlere farklı lezzetler sunma noktasında hem ev hanımlarının hem de çalışan kadınların ilgisini çekiyor. Özellikle de Menemen'den sizler için gelen günlük taze çiğ süt denemeye değer.



MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA



ÇAMLIKÖY Mandıra & Şarküteri yetkilileri, "Hijyen ve sağlık koşullarına uygun üretilmiş kalitenin, lezzet ve damak tadıyla bütünleştiği yöresel ürünleri tüketicilere gururla sunan firmamız, ticari kaygılardan uzak müşteri memnuniyetini sağlamayı meslek ahlakı olarak kabul etmiştir.



YÖRESEL ve bitkisel ürünleri mevsimsel olarak takip eden, en yeni ve en taze ürünlerin zamanında ve en hızlı şekilde tüketicilere ulaştırılmasını bir hizmet anlayışı olarak kabul eden firma bu sektörde daha iyiyi yakalamanın gayretinde" demekteler. Özsermayeleri ile büyümeye devam edeceklerini belirten Çamlıköy Mandıra & Şarküteri yetkilileri sektördeki birikimini kullanarak, sağlıklı, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunarak, büyümeye, hizmet etmeye devam edecek.