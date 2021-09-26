Sakarya İlkokulu’nun açılışı gerçekleştirildi

DEPREME dayanıklı olmadığı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak yeni baştan inşa edilen Sakarya İlkokulu, çağdaş bir eğitim yuvasına dönüştürüldü. Kısa sürede tamamlanan okulun açılışında konuşan Başkan Yücel Yılmaz, Manyas ve Bandırma ilçelerine de birer okul yapmak için protokol imzalayacaklarının müjdesini verdi. Eğitim- öğretime her alanda destek sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu'nu depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzaladığı protokol kapsamında yıkarak yeniden inşa etti. 1 yıl gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; 4 bin 26 metrekare alan üzerine 24 derslikli ve 4 kat olarak inşa ettiği okulun açılışını, 6 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirdi. 2021- 2022 Eğitim-Öğretim yılına yetişen okul, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla öğrencilerin güvenli bir şekilde derslerine katılabileceği ve yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak tasarlandı. Sakarya İlkokulu, görkemli bir törenle kapılarını açtı.

İKİ OKUL DAHA

MANYAS ve Bandırma'da da birer okulun protokolünü bu hafta içerisinde imzalayacaklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "O okullarımızın da yapım işlemlerini üstleneceğiz. Balıkesir'imizin en iyi eğitim seviyesine ulaşması lazım. Biz, Sakarya'ya, Milli Eğitim'imize güveniyoruz. Büyükşehir olarak da hep çocuklarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin yanındayız. Onların; sanatsal, sporsal, zihinsel, fiziksel ihtiyaçları varsa devletimiz, milletimizle bir araya gelerek gidermeye çalışacağız" dedi.