Şampiyonluğun yaşı olmaz

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası 50 yaş grubunda 100 metre ve 400 metrede Balkan Şampiyonu olan Nurettin Memur, başarısının sırrının disiplin olduğunu söyledi. Bodrum'dan katılan 83 yaşındaki Fehime Özkan ve kızı 55 yaşındaki Fatma Özkan Anter ise 3 günde 8 branşta yarıştı. Tüm branşlarda birinci olarak altın madalya alan atletlerin kırdığı 2 Balkan rekoru ise rüzgar ölçüm aletinin olmaması nedeniyle kabul edilmedi.

6 KUPA 200 MADALYA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genel Sekreteri Nurettin Memur sporcu kimliğiyle kazandığı başarılarla da örnek oldu. Memur, 21 yıldır aralıksız devam ettiği atletizm sporunda master atlet olarak yarışmalara katılmaya devam ederken koştuğu 60, 100, 200 ve 400 metre branşlarında pek çok başarı elde etti. 21 yıllık atletizm hayatında 6 kupa ve 200'den fazla madalya kazanan Memur, 2 kez yılın atleti de seçildi. 2015 yılında ise Selanik'te gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda Balkan Rekoru kırdı. Son olarak Arnavutluk'un Korçe şehrinde gerçekleştirilen Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası 50 yaş grubunda 100 metre ve 400 metrede Balkan Şampiyonu olan Memur, başarısının sırrını Yeni Asır'a anlattı.

SABIR VE DİSİPLİN

Atletizmde elde ettiği başarıların hayatındaki disiplin olduğunu belirten Memur, elde edilen tüm başarıların çalışma, sabır ve disiplin gerektirdiğini belirtti. Haftanın altı günü işten çıktıktan sonra antreman yapmak için Seha Aksoy Atletizm Sahası'na giden Memur, eski Türkiye rekortmeni milli atlet Güner Güngör ile 2 saat antreman yaptığını söyledi. Memur, "Başarı için kiloma dikkat etmem gerekiyor. Günde iki öğün yemek yiyorum. Şampiyonalardan 3 ay önce ekstra dikkat görteriyorum. Sağlıklı beslenme mantığı ile sporcu menüleri tüketiyorum" ifadelerini kullandı.

SABAHLARI 5 YUMURTA

Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra Beden Eğitimi Öğretmenliği okuduğunu ve burada aldığı antreman bilimi derslerini uyguladığının altını çizen Memur, sabahları 5 tane haşlanmış yumurta yediğini söyledi. Başarı için irade gerektiğini belirten Memur, "Yaklaşık olarak 4 aydır hiç tatlı yemedim. Hamur işinden uzak duruyorum. Asla gazlı içecekler tüketmiyorum. Düzenli beslenme konusunda da ödün vermiyorum" diye konuştu.

'ROL MODEL OLACAĞIM'

Türkiye Atletizm Federasyonunda Master Kurul Başkanlığı görevini de yürüten Memur, "Spor için zaman bulamıyorum diyenlerin biraz tembellik ettiğini düşünüyorum. Başarılarımla gençlere rol model olmak istiyorum. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Yarışmalar insanı motive ediyor, kazansa da kaybetse de insan sonrası için daha bir şevk ve heyecanla çalışıyor. Daha uzun yıllar spora devam etmeye kararlıyım" dedi.

ŞAMPİYON ANNE - KIZ

Arnavutluk'un Korca kentinde 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen ve 12 ülkeden 650 sporcunun katıldığı 30. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'na Muğla Bodrum'dan gelen 83 yaşındaki 2 çocuk 5 torun sahibi Fehime Özkan ile kızı 2 çocuk annesi Fatma Özkan Anter 3 gün içerisinde 8 yarışmaya katıldı.

3 GÜNDE 8 BİRİNCİLİK

Fehime Özkan 100, 200 ve 400 metrelerde birinci olurken Fatma Özkan Anter ise 100- 200-400, 4x100metre ve Balkan Bayrak yarışmalarında Türkiye'yi temsil etti, 5 yarışmada da birinci olarak altın madalya kazandı. Anter'in 100 ve 200 metrelerde kırdığı Balkan ve Türkiye rekorları organizasyon bozukluğu nedeniyle getirilmeyen rüzgar ölçüm aleti nedeniyle rekor olarak tescil edilmedi.

Mert ALPDÜNDAR / Adem ÜLKER