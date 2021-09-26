Telefonla sanat

TÜRKİYE'NİN ilk mobil film festivali Haziran ayında İzmir'de gerçekleştirilecek. TürkAta Pro-duction & Film tarafından gerçek-leştirilecek festival Haziran ayın-da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen festivalin başvuruları Ocak ayın-da başlayacak. Festival kurmaca, belgesel, müzikal video ve animas-yon olmak üzere 4 katagori de ola-cak. Gönderilen kısa filmlerin akıl-lı telefon ile çekilmiş olması gerekirken, Nisan ayın-da başvurular son bulacak. Film değerlendirmelerin-den sonra seçilen filmler 22 Haziran 2022'de yapılacak galada gösterilecek





GÖRSELLİK ŞART

Günümüzde gençlerin yazılı anlatım yerine görsel teknikleri ve fotografik hafızayı kullanmayı tercih ettiklerini belirten Fikri Önay Bulanık, "Yıllarca eğitimin içinde olan biri olarak da gençlere ve çocuklara olan yakınlığımdan dolayı onların algılarının değiştiğini, klasik yöntemlerden git gide uzaklaşarak daha teoriye dayalı teknikler yani yazılı anlatım yerine, görsel teknikler ve fotografik hafızalarını kullanmayı tercih ettiklerini zaman içerisinde kavradım. İşte bu nedenle, onlarca kitabı olan biri olarak artık kitap yazmak yerine görsel teknikler kullanarak onlara ulaşmanın çok daha etkili olmaya başladığını tespit ettim. Ve yaklaşık on beş yıldır kitap ya da makale yazmak yerine, kısa filmler, eğitici albümler, sesli ve görüntülü materyaller kullanarak onlara ulaşıyorum" ifadelerini kullandı.



YARATICILIK OLANAĞI

Dünyada bu tür festivallerin dünyada 16 yıldır gerçekleştirildiğini ama ülkemizde ilk defa İzmir'de yapılacağını belirten Bulanık, "Özellikle gençler arasında akıllı telefonların kullanımının artması ile fotoğraf ve video iletileri mesafe kaydetti. Tik tok, reel gibi çok kısa ve otomatik yapılabilen paylaşımların hemen bir adım sonrasında film yapma dürtülerinin ve yeterliliklerin de var olabileceğine dair inancım var. Bu nedenledir ki birçok dünya ülkesinde yaklaşık16 yıldır yapılmakta olan SMART/ MOBİLE PHONE Film festivallerinin bizim ülkemizde de bir başlangıcını yapabileceğime kanaat getirdim" dedi.



MERT ALPDÜNDAR