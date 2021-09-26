Yenilenebilir enerjiye dev yatırımlar

SÜRDÜRÜLEBİLİR bir kentin inşası için insana ve doğaya yatırımı önceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliğiyle mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan, katı atıklardan ve güneş enerji santrallerinden elektrik üretimine kadar birçok alanda çalışmalarına devam ediyor.

ÜLKEMİZE ÖRNEK OLACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda devreye aldığı üretim tesisi ile çöpten enerji üretiyor. Yıllık ortalama 400 bin ton çöpün işlenerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılayan çevreci tesis sayesinde; son bir yılda iklim değişikliğine sebep olan 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını da engellendi. Tesisin hem Balıkesir hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını, Türkiye'ye örnek bir çevre projesi olarak nitelendirilen projeler arasında yer aldığını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir'de çöpü bir sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik değere dönüştürdük. Doğaya, toprağa ve insana saygılı yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi. Atık sorununa sürdürülebilir ve çevreci çözümler üretmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 417 bin 980 metrekare vahşi depolama alanının ıslahını tamamladı, 649 bin 926 metrekare alanda ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 3 milyon 67 bin 906 metrekare alanı ıslah etmiş olacak. Toplam katı atıklar, Büyükşehir'in planlı rehabilite çalışmaları ile tarihe karışacak.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULDU

Doğa ve iklim başlıklarını merkezine alarak politikalar üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesine yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda kapalı pazar yerlerinin çatısına güneş enerjisi santrali kurarak enerji üreten Büyükşehir Belediyesi, ayrıca şehrin jeotermal potansiyelini de harekete geçirecek projeleri devreye alıyor.



DOĞA DOSTU

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in 20 ilçesinde, çiftçiler tarafından üretilen sebze ve meyveleri jeotermal enerji ile kurutacak, doğa dostu Sebze Meyve Kurutma Tesisi'nin inşasını tamamladı. Şehrin kalkınmasına ve ürünlerinin katma değer kazanmasına vesile olacak tesiste; ilçelerde yetişen ürünler kurutularak Balıkesirli çiftçinin daha çok kazanmasının önü açılacak. Tesisin açılmasıyla birlikte; şehre katma değer yaratılarak kullanım dışı tarım alanları aktif hale getirilecek, gıda kayıplarının kurutma yöntemiyle önüne geçilecek.