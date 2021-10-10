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Haberler Pazar Çamlaraltılı Sıla Türkiye şampiyonu

Çamlaraltılı Sıla Türkiye şampiyonu

10.10.2021

ÖĞRENCİLERİNİN akademik başarılarının yanında spor ve sanat dallarında da başarı göstermesi için destekleyen İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, yeni eğitim-öğretim yılına Çamlaraltı Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Özdemir'in okçuluktaki başarısıyla başladı. Antalya'da gerçekleştirilen 2021 Açık Hava Türkiye Şampiyonası TSP-4'e 45 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Organizasyonda Çamlaraltılı Sıla Özdemir 16 yaşında, Kadınlar Klasik Yay Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Okçuluğa 11 yaşında başlayan Sıla Özdemir, altı yıl içerisinde katıldığı tüm turnuvalarda elde ettiği başarılarla da Çamlaraltı Koleji'nin gururlandırmayı başarmış, adından sıkça söz ettirmişti.
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