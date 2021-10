Gerçek İtalyan lezzetleri Tyro’da

BODRİUM Hotel & SPA bünyesinde Bodrumdaki misafirlerine hizmet veren Tyro Italiano Pizzeria Ristorante, İtalyan mutfağının seçkin örneklerini tek çatı altında sunuyor. Restoranın deneyimli Şefi Ali Şahin, İtalyan lezzetlerini orijinal tariflere sadık kalarak kaliteli ve taze malzemelerle beğeniye sunduklarını dile getirdi.

CANLI MÜZİK DE VAR

Bodrum'a tatile gelen tüm dünyadan konukları ve şehirde yaşayanları ağırladıklarını ifade eden Ali Şahin, "Yemeklerimiz beğeniyle karşılanıyor. Lezzet sırrımız pişirme tekniği ve malzeme kalitemizde gizli. Ekip olarak başta hijyen lezzet ve kalite odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konuklarımıza, bodrumda gerçek tariflerine sadık İtalyan yemeklerini sunuyoruz" dedi.

TYRO Italiano Pizzeria Ristorante başta pizza çeşitleri olmak üzere makarna ve et mönülerinin ilgi gördüğünü dile getiren Ali Şahin, "Ürünlerin hiçbirinde katkı maddesi veya doğal olmayan bir ürün yok. Her şeyi taze ve mevsiminde alıp kullanıyoruz. Pizza hamurunu minimum maya kullanarak 4 günde hazırlıyoruz. Böylece mideyi rahatsız etmeyen bir hamur elde ediyoruz. Mönümüzde 17 çeşit pizza bulunuyor. El yapımı makarnalarımızı kendi hazırladığımız soslarla sunuyoruz. Bunun yanı sıra Tyro Köfte, Hamburger ve salata çeşitlerimiz de çok beğeniliyor. Her hafta Çarşamba günü Melisa Sarıusta, her Cuma akşamı da Tuba ve Deha akustik canlı müzik performanslarıyla konuklarına keyifli saatler yaşatıyor" diye konuştu.