İyi sohbet aslında ilaçsız bir tedavidir

ünya Sağlık Örgütü, 17 yıl önce meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması için Ekim ayını, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirledi. 16 yıl önce ise Türkiye'de, İzmir'in öncülük ettiği bir dernek meme kanseriyle savaşan kadınlara umut oldu. Op. Dr. Cüneyt Tuğrul, kurucusu olduğu Sağlıkla Kalite Derneği (SAĞKAL) ile "Umut Atölyesi Evleri" projesini hayata geçirdi. Bu proje, kanser hastaları için önemli destek merkezleri haline döndü. SAĞKAL, bu kez pandemiyle değişen hayat tarzının da etkisiyle uzun ve sağlıklı yaşam için kolları sıvadı. Dernek Başkanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul ve Başkan Yardımcısı Özlem Demircioğlu ile buluştuk ve hem yeni projeyi hem de uzun sağlıklı yaşamın sırrını sorduk. İşte 5 maddede uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı.

İYİ BESLEN, AKTİF YAŞA STRESTEN UZAK DUR

● Mutlu bir hayat için nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi yeterli uyku çok önemli, ikincisi uykudan önce beyni boşaltmak gerekir. Üçüncüsü, değiştiremeyeceklerinizi kabul etmek çok önemli. Dördüncüsü, beslenme. Unutmayın hayatımızda bizim için fazla olan her besin zehirdir. Beşincisi insanlarla iyi geçinip, kendinizi mutlu olabileceğiniz anlara doğru itin. Böyle anlar yaratın, hobiler edinin, hele de emeklilik planlıyorsanız iyi bir hobiniz olmadan sakın emekli olmayın.

● Kaç kadının hayatına dokundunuz? Umut Evleri'nde ağırladığımız insan sayısı 300'ü aştı, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız projeler ve farklı iletişim kanallarıyla, on binlerce insanın kendisini muayene etmesini sağladık, bilinçlendirdik. Bu da hayata dokunmak demek. PANDEMİ İHMALİ

● Kanser istatistikleri nasıl? 8 kadından biri meme kanseri.. Ama tarama programlarında durum farklı. 100 kadında iki ya da üç kişide saptanıyor. Çünkü sağlıklı kadını saptıyorsun, tarama programları tüm halka yönelik.

● Pandemi tedavi ya da erken teşhise yönelik ihmaller ortaya çıkardı mı? Evet, ihmaller çok arttı. İnsanlar pandemi nedeniyle hastanelere gitmeyi erteledi. Olması gerekenden çok daha fazla insan ihmaller nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu ülkemizin değil, tüm dünyanın sorunu haline geldi.

● Peki neler yapılmalı? Öncelikle kadın kendi bedeniyle barışmalı. Kendi kendine meme muayenesi yapıp, bir şey hissettiğinde mutlaka bir hekime göstermeli. Şunu kesinlikle unutulmayın, hekimler olarak bizler cihazlarla ancak belli bir noktayı aştıktan sonra kitleyi fark edebiliyoruz. Oysa meme kanserinin yüzde 80'ini hala kadınlar kendilerine meme muayenesi yaparken fark ediyor. Erken teşhis ile neredeyse yüzde yüz iyileşme sağlanıyor.

BEDENİNİZLE BARIŞIN!

● Hastalıkla mücadelede ilk kural nedir? Hasta iyileşebileceğine inanmalı, hastalığı yenebileceğini düşünen insan yener. Çünkü beden, yaşamı senin istediğin şekilde kodlamak üzere geliştirilmiş bir hormon yapısına sahiptir.

● Tedavi sürecinde yeni anlayışlar neler? Amerika'da Meoclinic, kanser ve spiritüalizm diye bir bölüm kurdu. Spiritüalizm, kişinin ruhuna hitap etmektir. Sohbet ile ruhunu rahatlatmanın bile kişinin ilerideki yaşantısında yüzde 10'luk bir değişiklik yarattığını gösteriyor. İyi sohbet aslında, ilaçsız bir tedavidir.

● Kanserin nedeni diye sorsam? İnsanların kanser olmalarındaki temel nedenin kendileri içlerindeki sıkışmışlık duygusu olduğuna inanıyorum. Sağlıklı bir hayat isteyen insan, kendi içindeki mutluluğu bulmalı.

● Bu mutluluğu bulmanın yol haritası var mı? "Ben" demeyi öğrenmek gerekiyor. Egoist olmayın ama ben demeyi öğrenin. Ruhumuz tek bir bedeni ayakta tutmak için var, herkesi değil. Eğer sen hayatında yeterli gücü yakalayamaz kaybolup gidersen, sevdiklerini kim koruyacak? Önce kendine değer vermelisin.

● Mutluluk ile hayat tarzı arasında bir bağ var mı? Aslında kanser hayat tarzından kaynaklanan bir problem. Doğumdan ölüme, bedenin yaşlanması ile paralel ilerleyen bir şey. Ruhun bedeninden önce yaşlanırsa kanser oluyorsun, bedenin ruhundan önce yaşlanırsa da haketmediğin bir hayat kaybına uğruyorsun. İkisi de kötü.

NİHAN YARKENT İNCE