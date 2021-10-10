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Haberler Pazar Yaşıtları bisiklet o ise at istiyor

Yaşıtları bisiklet o ise at istiyor

Yaşıtları bisiklet o ise at istiyor

10.10.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde, 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Barboros Eriş'in at sevgisi sınır tanımıyor. Yaşıtları bisiklete binerken, o ise babasının hediye ettiği tayla ata sporu binicilik yapıyor. Baba- oğul, tutkunu oldukları binicik sporunu Rahvan At Yetiştiricileri Derneği'nde geliştiriyor.

Oğlunun atlara olan sevgisini kendisinin aşıladığını, bundan da büyük mutluluk duyduğunu ifade eden baba Koray Eriş (46), "Çiftçiyim, kısa süre önce kendime rahvan bir at alıp yetiştirmek istedim. Derneğe kaydımı yaptırarak, boş zamanlarımda at binmeye başladım. Oğlum ilk günden itibaren atları çok sevdi. Atımla zaman geçirirken onunla kurduğu ilişki beni de çok etkiledi. Bir gün yanıma gelerek benden kendisine at almamı istedi. Yaşıtları babalarından bisiklet isterken onun at istemesi beni şaşırtsa da bunun geçici bir heves olmadığını anladım. Ona güzel bir tay alarak hediye ettim. Şimdi, baba-oğul birlikte at sürüyoruz. Barboros'un ilerleyen yıllarda binicilikte iyi bir seviyeye gelmesini çok istiyorum" diye konuştu. ■ NADİR UYSAL

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