Edebiyat yolculuğunda konaklama

Le Pavillon des Lettres, Fransa

Paris'te bulunan 26 odalı Le Pavillon des Lettres otelinin ismini Türkçe'ye 'Harflerin Bayrakları' olarak çevirebiliriz. Le Pavillon des Lettres Otel'in her bir odası alfabedeki bir harfi temsil ediyor ve her harfin odası ise tarihteki ünlü bir yazarı simgeliyor. Mesela 'H' odası Victor Hugo'ya, 'S' odası William Shakespeare'e, 'K' odası ise Franz Kafka'ya ithaf edilmiş. Odaların duvarları ise odaya ismini veren yazarın eserlerinden altınlarla süslenmiş. Ayrıca başucunuzda bu yazarların kitaplarını bulabilirsiniz.

Hotel Litteraire Alexandre Vialatte, Fransa

Ünlü Fransız yazar Alexandre Vialatte'ye ithafen kurulmuş olan Hotel Litteraire Alexandre Vialatte'in her köşesi yazarın kitaplarından alıntılarla süslü. Duvarlarında Vialatte'in sözlerinin yazılı olduğu otelin girişinde ise yazarın tüm kitaplarının yer aldığı kocaman bir kütüphane var.

Hotel de Glace, Kanada

Bir otel düşünün ki tamamen kar ve buzdan yapılmış olsun ve her sene yeniden inşa edilsin. İşte o otel ünlü yazar Jules Verne'den ilham alınarak tasarlanan Hotel de Place. Sizin de en sevdiğiniz mevsim kış ise kar ve soğuk havadan vazgeçemiyorsanız 44 odalı Hotel de Glace'ı mutlaka listenize alın.

Library Hotel, ABD

Adından da tahmin edebileceğiniz üzere Library Hotel'de yüzlerce kitap sizi bekliyor. Library Hotel'de lobiden yemek salonuna her yer kitaplarla dolu. Library Hotel o kadar keyifli ki otelden hiç çıkmak istemeyebilirsiniz.

Radisson Sonya Hotel, Rusya

Radisson Sonya Hotel, dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanından esinlenerek yapılmış. Ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin hayranı iseniz her köşesinde yazarın ruhunu hissedebileceğiniz Radisson Sonya Hotel'de konaklama deneyimini mutlaka yaşamalısınız.

The Hobbit Motel, Yeni Zelanda

Adından da tahmin edebileceğiniz üzere The Hobbit Motel, ünlü yazar J.R Tolkien'in çok okunan hatta filmi çekilen eseri Hobbit'ten ilham alıyor. Minik Hobbit evleri şeklinde dizayn edilen otelde kendinizi film stüdyosunda gibi hissedebilirsiniz.

Inn Boonsboro Hotel, ABD

Romanlara konu olmuş aşıkların hikayelerinden ilham alan bir otel; Amerika'nın Maryland eyaletinde, 19. yüzyılda açılan ancak pek çok kez el değiştiren Inn Boonsboro Hotel'in şu anki sahipleri ünlü Amerikalı yazar Nora Roberts ve eşi. Inn Boonsboro Hotel'in odaları aşkları mutlu sonla biten kahramanlardan ilham alarak tasarlanmış. Peki siz tatilinizi hangi çiftin odasında geçirmek isterdiniz? Aşk ve Gurur'dan Elizabeth ve Darcy'nin mi, Jane Eyre'den Jane ve Rochester'ın mı yoksa Bir Yaz Gecesi Rüyası'ndan Titania ve Oberon'un mu?

Mini Hotel, Türkiye

İzmir'de bulunan 15 odalı Mini Hotel'in her bir odası bir Türk yazara ithaf edilmiş. Mini Hotel'in odaları Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Nazım Hikmet başta olmak üzere farklı yazarlardan ilham alarak dizayn edilmiş. Odaların duvarları ismini aldığı yazarın kitaplarından alıntılarla ve yazarların posterleri ile süslü. Ayrıca her odada o yazara ait kitaplar da okunmayı bekliyor.

Maison Moschino, İtalya

Bir yandan seyrettikçe insanın içini açan tablo gibi bir kanal manzarasına uyanmak bir yandan edebiyata doymak istiyorsanız Amsterdam'daki Ambassade Otel tam size göre. Ayrıca Ambassade Otel'inde dünya edebiyatının en önemli yazarlarından bazılarının kitaplarının ilk baskılarının sergilendiği cam sandıklar ve kocaman bir de kütüphane var.

Ambassade Otel, Amsterdam

Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarı'nda hikayesinden ilham alarak tasarlanan otelin dekorasyonu da ünlü İtalyan Modaevi Moschino'nun tasarımcılarına ait. Moda'nın başkenti Milano'da bulunan Maison Moschino'nun en beğenilen odası ise tabi ki baş kahraman Alice'in odası. Siz de gittiğiniz şehirlerde ruhu olan, çocukluğunuzda ya da gençliğinizde iz bırakan hikayelerden ilham alan otellerde kalmayı seviyorsanız Maison Moschino'ya mutlaka bir şans vermelisiniz.

Sylvia Beach Hotel, ABD

MOTTOSU 'Tamamen kitap severler için bir otel' olan 21 odalı Sylvia Beach Hotel adını 1900'lü yıllarda Paris'in en meşhur kitap dükkanlarından biri olan 'Shakespeare and Company'nin sahibi Amerikalı yayıncı Sylvia Beach'ten alıyor. Kocaman bir kütüphaneye sahip olan Sylvia Beach Hotel'de kitaplar 'Klasikler', 'Romanlar' ve 'En Çok Satanlar' olarak üç ana gruba ayrılmış. Agatha Christie'den Mark Twain'e, Hemingway'den Emily Dickinson'a, Oscar Wilde'dan J.K Rowling'e pek çok yazarın kitabını bulabileceğiniz Sylvia Beach Hotel'in diğer otellerden farklı olarak biraz katı kuralları olduğunu da söylemeden geçmek olmaz. Sylvia Beach Hotel'de her türlü teknolojik aleti kullanmak yasak. Sylvia Beach Hotel'de ne televizyon ne radyo ne de internet var. Burası sadece kitaplarla vakit geçirebileceğiniz masalsı bir otel.