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Haberler Pazar İzmirli kadınlara lezzet şov

İzmirli kadınlara lezzet şov

İzmirli kadınlara lezzet şov

17.10.2021

DÜNYACA ünlü şef Gürkan Topçu, Mavişehir'deki restoranında özel bir davete imza attı. İstanbul, Doha ve Dubai'den sonra İzmir'de lezzet yolculuğuna devam eden Topçu, bu kez İzmir cemiyet ve iş dünyasından kadınların katıldığı etkinlikte hünerlerini sergiledi.

Organizasyona özel olarak hazırladığı menüyle kendine has sunumlarını gerçekleştiren Gürkan Şef, davetlilere unutamayacakları lezzetlerin yanında ateş gösterileriyle de görsel bir şölen sundu. Mesleğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan ve sempatik kişiliğiyle dikkat çeken ünlü şef, İzmirlilerle bir arada olmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

■ ERCAN AKGÜN

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