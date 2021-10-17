Tütün deposunda yetişip dünyaya meydan okudular

Muğla'da eski okçuluk sporcusu doktor tarafından atıl vaziyetteki tütün deposunda köy çocuklarından kurulan okçuluk takımı, yurt içinde ve dışında onlarca madalya kazandı. Yatağan ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Bencik Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Ejder Sözen tarafından 10 yıl önce kurulan okçuluk takımında yetişen köy çocukları başarılarla dolu birer milli okçu oldular.

Sözen, "Bu güne kadar 30'dan fazla 12 yaş grubu çocuk okçuluk eğitimi aldı. Halen aktif olarak 15'i profesyonel düzeyde okçuluk hayatına devam ediyor" diye konuştu.

İMKANSIZLIKLARI AŞTIK

Küçük okçuların yarışmalarda onlarca kupa kazandığını ve Türkiye rekoru sahibi olduğunu anlatan doktor Ejder Sözen, bir var olma mücadelesi verdiklerini ifade ederek, azim ve kararlılıkla çalışarak zamanla ulusal yarışmalarda derece elde etmeye başladıklarını dile getirdi. Sözen, "Birçok kişinin maddi ve manevi desteğini gördük. Kurulduğumuz 2011 yılından sonraki süreçte, her yarışmada yeni hedefler koyduk. Çocuklarımın büyümesi ve yıldızlar kategorisine çıkmasıyla beraber 'Biz neden burada milli sporcu yetiştirmeyelim' dedik. İmkansızlıkları bir bir aştık. Takımın büyük bir çoğunluğu milli takıma seçildi, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkemizi temsil ettik" dedi.

Bugüne kadar 215 madalya, 46 kupa kazandıklarını belirten Sözen, "Yaklaşık 2.5 yıldır Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde okçuluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında köyümüze inşa ettiği okçuluk tesisinde yapıyoruz. En büyük hedefimiz milli takımda yer alarak ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmek. Daha önce Sevda, Emircan, Songül ve Hazal ile bu hedefimize ulaşmıştık. Ağustos ayında Romanya'da yapılan Gençler Kadetler Avrupa Kupası'nda Emircan, gençler kategorisinde bireysel ve takım halinde Avrupa Şampiyonu olup 2 altın madalya kazandı. Hazal, kadetler kategorisinde bireyselde ve takım halinde Avrupa Şampiyonu olup iki altın madalya aldı. Songül, gençler kategorisinde takım halinde Avrupa Şampiyonu olup bir altın madalya kazandı. Toplam 5 altın madalya ile bu yarışmayı sonlandırdılar" diye konuştu.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Geçtiğimiz ay Polonya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda Dünya ikinciliği kazandıklarını da kaydeden Sözen, başarının anahtarını doğru hedefler koyarak, planlı, sabırlı ve kararlı bir şekilde, birbirine bağlı bir ekip ruhuyla çalışıyor olmalarına bağladı, "Sporcularım ile aramdaki bağ sporcu antrenör ilişkisinden ziyade bir abi kardeş ya da baba evlat bağı gibi. Zaten bana abi diye hitap ediyorlar. Sürekli olarak yaptığımız toplantılarla seviyemizi belirliyoruz. Tespit ettiğimiz sorunları hep birlikte kararlar alarak aşmaya çalışıyoruz ve bu bizi başarıya götürüyor" şeklinde konuştu. Sözen, "Takımımız bizim için spor takımından çok daha fazlasını ifade ediyor. Bizim için başarı her zaman büyük bir gereklilik değil. Bizim için en büyük kazanç bir arada olmak ve bu güzel ülkeyi bir adım daha ileriye götürebilmek. Elimizdeki imkanlar ve koşullar yettiği sürece bu güzel gençlerin başaracağına inancım tam. Hepsini çok seviyorum" dedi.

ADEM ÜLKER